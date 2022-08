Az aranyérbetegség a végbél záróizom-gyűrűje feletti erek kidudorodását, kitüremkedését, illetve az ezzel járó gyulladását és irritációját jelenti. Két formája létezik: a belső aranyeresség, mely a végbélen belül jelentkezik, illetve a külső aranyeresség, melynél a végbélnyílás körüli bőr alatti vénák kitágulásáról és előredudorodásáról beszélünk.

A tünetek függnek attól, hogy belső vagy külső aranyérről beszélünk. A belső aranyér sokáig tünetmentes marad, gyakran még az orvos sem érzi egy kézzel történő végbéltájéki (rektális) vizsgálat során. A székrekedés során besűrűsödő és bekeményedő széklet azonban ürülés során megsértheti az erek falát, és enyhe vérzést okozhat.

A külső aranyerek a végbélnyílás körül, a bőr alatt találhatók. Amikor begyulladnak, viszketni és váladékozni kezdenek, gyakran véreznek is. Tisztán tartásuk rendkívül nehéz, pont azért, mert ez a terület igen fájdalmassá válik érintésre: a nem megfelelő higiéniai körülmények pedig komolyabb gyulladásokat okoznak ezen a tájékon.

Az aranyeresre kínos csapdák egész sora leselkedik egész nap. Fotó: Getty Images

Az aranyeres egy napja

Reggel figyeljünk oda a megfelelően rostdús, egészséges reggelire, mert ez megelőzi a renyhe bélmozgást és a székrekedést. Azt pedig mindnyájan tudjuk, hogy a székrekedés okozta erőlködés mivel jár. Együnk egy saját készítésű müzlit, sok gyümölccsel, búzacsírával, napraforgómaggal, vagy egy szelet teljes kiőrlésű kenyeret gazdagon megkenve magas gyümölcstartalmú szilvalekvárral. Kerüljük a hasfogó ételek fogyasztását (pl. a kakaó, banán). Már a nap első étkezéséhez igyunk sok folyadékot, főleg vizet, de gyógyteát vagy 100 százalékos gyümölcslevet is fogyaszthatunk.

Ha időben keltünk, reggeli után bevethetünk egy langyos vizes ülőfürdőt is. A fürdőben használt porokról vagy gyógynövényekről mindig kérdezzük meg kezelőorvosunk véleményét. Ilyen fürdőt hetente többször is vehetünk: enyhíti a fájdalmat, olcsó és egyszerű az alkalmazása.

Az öltözködésnél a következő szempontokat vegyük figyelembe: bár rendkívül csinos lehet egy szűk, világos színű nadrág, mégsem tanácsos ilyet fölvennünk, mert előfordulhatnak balesetek, hiszen az aranyérbetegség sajnos járhat vérzéssel. A tangát is hagyjuk a fiókban, mivel sértheti a végbéltájékot, azaz még ronthat is állapotunkon. Mindenképpen hordjunk pamutból készült fehérneműt, és kerüljük a nejlonharisnyát, hiszen a műanyag "csomagolás" nem engedi levegőzni az esetleg sebes területeket. Sokaknál a magas sarkú cipő is probléma, mert az általa okozott tartásbeli változás kidörzsölődéshez vezethet: ha ezt tapasztaljuk, maradjunk inkább a maximum 5 centis vagy lapos talpú cipőknél.

Munkahelyünkön is vigyázzunk az aranyérre

Mindig legyen nálunk nedves toalettpapír, vagy baba törlőkendő (ha lehet, inkább keressük a hipoallergén, illatmentes változatokat), és ezt használjuk is rendszeresen. Fontos, hogy a székelési inger észlelésekor azonnal, vagy amint lehet, menjünk WC-re, mert ilyenkor nagyobb nyomás nehezedik a záróizmokra, ez pedig hozzájárul az aranyeresség súlyosbodásához.

Munka közben igyunk sok vizet, és ha egy kis magányra vagy pihenésre van szükségünk, inkább sétáljunk egyet, ne üldögéljünk a pihenőidőnkben is. Amennyiben fájdalmat okoz a sok ülés, és nincs lehetőségünk a munkahelyi szék lecserélésére, vigyünk magunkkal egy puha párnát: ezen kényelmesebb lesz ülni, és egyáltalán nem feltűnő: mondhatjuk a kollégáknak, hogy így kényelmesebben ülünk.

Mindig tartsunk a cégnél a jól bevált aranyérkúpunkból vagy kenőcsünkből is egy dobozzal, hogy bármikor használni tudjuk, amikor szükséges. Munkánk végeztével, délután vagy este iktassunk be egy kis testmozgást: az úszás, egy kiadós séta vagy az elliptikus tréner alkalmazása remek választás. Futással, haspréssel járó gyakorlatokkal inkább ne terheljük gáttájékunkat. Ilyen egyszerű dolgok kellenek ahhoz, hogy az aranyeres napja ugyanolyan problémamentes és élvezetes legyen, mint bárki másé.