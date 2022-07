Meglepő betegségre utalhatnak a kiütések

Nyáron a melegtől, naptól is megjelenhetnek kiütések, viszkető foltok a bőrön. A bőrtünetek egy része ártalmatlan, vagy tüneti kezelésre elmúlik, de akár betegséget is jelezhetnek. Dr. Kádár János immunológus, az Immunközpont főorvosa egy autoimmun betegség kapcsán jelentkező bőrproblémára hívta fel a figyelmet.

A lupus tünetei

A teljes nevén szisztémás lupus erythematosus, vagy rövidítve SLE betegség elsősorban nőket érint. Első tünetei 18-45 év között jelentkeznek. Az érintettek többsége erős fáradtságérzetről számol be, de figyelmeztető jel a látszólag ok nélkül, rendszeresen kiújuló hőemelkedés is. Jellegzetes tünet az időnként fellángoló ízületi fájdalom, mely elsősorban a reggeli órákban okoz kellemetlenségeket, duzzanatot és merevséget az ízületekben. Ha egyéb, SLE betegségre utaló tünet is fennáll, akkor a vérszegénység és hajhullás kapcsán is gondolni kell az autoimmun betegség lehetőségére. Ez esetben a korai kezeléssel az elvesztett hajkorona még visszanyerhető, ám ha már kopasz foltok, területek kialakultak, akkor a hajvesztés maradandó lehet.

Kiütések az arcon – nyáron gyakoriak

Az arcon megjelenő foltok is a lupus jellegzetes tünetei lehetnek, amelyek elsősorban a nyári időszakban figyelmeztethet a betegségre. A lupus ugyanis fényérzékenységet is okoz, emiatt a betegeknél testszerte kiütések jelentkezhetnek, csalánkiütés is előfordulhat. A leggyakoribb bőrtünet a betegek felénél jelentkezik: az arc két oldalán, a szemek alatti területen és az orron pillangó alakot formázó kiütések alakjában. Amennyiben tehát ilyen bőrtünet jelenik meg az arcon, javasolt az immunológiai kivizsgálás, különösen, ha egyéb SLE tünet is fennáll és a családban előfordult ilyen, vagy más típusú autoimmun betegség.

Dr. Kádár János elmondta, hogy a lupus fokozatosan alakul ki. A betegség fellángolása és a tünetmentes periódusok váltják egymást, emiatt könnyen figyelmen kívül hagyhatjuk a korai tüneteket. Pedig az optimális kezelés érdekében a terápiát minél előbb, a betegség korai szakaszában javasolt megkezdeni. A tünetek megfékezésével az életminőség is jelentősen javul, és van esély a további panaszok és szövődmények megjelenésének kockázatát csökkenteni.