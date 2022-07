Az asztmás panaszok ezért erősödhetnek fel

Ha asztmás betegként újabban erősödő tüneteket tapasztal, akkor lehetséges, hogy újabb betegség, például légúti allergia jelent meg az asztma mellett. Dr. Tárnok Ildikó, a Budai Allergiaközpont orvosa összefoglalta, mit lehet tenni ilyen esetben.

Nagyon gyakori az allergiás asztma

Az asztmás betegek állapotán könnyen ronthat a dohányfüst, valamint az erős illatok és vegyszerek belélegzése. Ezek a tényezők akár rohamot is provokálhatnak. A magas légszennyezettség is felerősítheti a tüneteiket, ezért is fontos, hogy ilyen esetben a páciensek a lehető legkevesebbet tartózkodjanak a szabadban.

Ha látszólag minden ok nélkül az alábbi tünetek jelentkeznek, mindenképpen forduljunk orvoshoz:

köhögés

sípoló légzés

mellkasi szorító érzés

nehézlégzés

A felnőtt asztmás betegek 65 százalékánál allergia is jelentkezik. Ilyen esetben allergiás asztmáról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy az előbb említett – az asztmás tüneteket előidéző vagy felerősítő – külső körülmények, vagyis az úgynevezett triggerek mellett egy újabb jelenik meg, például a pollenek okozta allergia. Ha tehát a pollenszezonban jelentkeznek vagy rosszabbodnak az asztmás tünetek, felmerülhet a gyanú, hogy esetleg egy fel nem ismert légúti allergia állhat a háttérben.

Sem az asztma, sem az allergia nem gyógyítható. Fotó: 123rf

Több allergén is állhat a tünetek hátterében

Allergiás asztma esetén a panaszokat a pollenek mellett okozhatja poratka, penészgomba vagy háziállat-allergia is. A kiváltó okot allergiavizsgálattal lehet kideríteni. Ez történhet Prick-teszt, avagy más néven bőrpróba segítségével. Ennek során az alkar bőrére allergén kivonatot cseppentenek, majd ezen keresztül apró karcolást végeznek. Ha körülötte duzzanat, vörösség alakul ki és viszketés jelentkezik, akkor a vizsgálat pozitív, vagyis a beteg érzékeny az adott allergénre.

Pollenszezonban, súlyos allergiás tünetek és terhesség esetén, valamint egyes gyógyszerek – például antihisztaminok – szedése mellett ez a vizsgálat nem végezhető el vagy nem ad megbízható eredményt. Ilyenkor az allergének beazonosítása vérvizsgálattal történik, amely során a vérben keringő, allergénre specifikus IgE antitestek szintjét határozzák meg. A pozitív eredmény igazolhatja az allergiagyanút. Fontos kihangsúlyozni, hogy mindkét típusú allergiavizsgálat eredményét a tünetekkel együtt kell értékelni.

Hogyan kezelhető az allergiás asztma?

Ha az asztmás tünetek fennállása mellett pozitív és a panaszokkal összefüggő lesz az allergiavizsgálat eredménye is, akkor a két betegséget együtt kell kezelni. Elképzelhető, hogy emiatt módosítani kell az asztmára szedett gyógyszereken, valamint a terápiát mindenképp ki kell egészíteni allergiás tünetek elleni készítményekkel. Sem az asztma, sem az allergia nem gyógyítható véglegesen, ám a két betegség együttes kezelésével tünetmentességet és jó életminőséget lehet elérni.