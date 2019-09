Nyomozás indult egy elhunyt beteg miatt

A valaszonline.hu tudta, meg, hogy a megyei rendőr-főkapitányság nyomozást indított egy 48 éves beteg halála miatt, a gyanú pedig "foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés". A lap azt írja, hogy tanúként már meg is hallgatták Alotti Nasri főorvost. Az ügyben fontos körülmény, hogy a zalaegerszegi az első dunántúli szívsebészet, amelynek 25 évvel ezelőtti létrejötte a magyar egészségügy egyik sikertörténete. Most az utolsó alapító után csukódott be az ajtó.

A lap végigkövette Nasri utolsó munkanapját, hogy elmesélje a történetet arról, miként hat a kórházi hiánygazdálkodás az életmentők mindennapjaira. Mint írják, Alotti Nasrit néhány szakdolgozó búcsúztatta, egy orvos sem volt közöttük. Búcsúztatás helyett ők azt figyelték, mikor kerül fel a kórház Facebook-oldalára a nyílt levelük, amelyben Nasrit alkalmatlannak, egy letűnt nemzedék utolsó tagjának minősítik. A levélben egy szót sem ejtettek a beteg haláláról.

A lap egyébként azért utazott Zalaegerszegre, mert szerették volna megérteni, hogyan keletkeztek megint komoly várólisták a szívsebészeteken, és milyen hatással van mindez a munkájukra. Zalaegerszegen hat hét, Debrecenben fél év, két fővárosi szívcentrumban pedig egy év körüli időszakot kell várni egy nyitott szívműtétre. Mint írják, egy év egy csípőműtétnél is hosszú, mert fájdalomban, mozgáskorlátozottan töltött idő. De a csípő miatti várakozásba nem halnak meg betegek.

A búcsúzkodó Nasri főorvos azt mondta a lapnak, hogy újra és újra finanszírozási gondok nehezítik a gyógyítást, ez élezi ki a konfliktusokat. "A 25 évvel ezelőtti történetek ismétlődnek, más-más köntösben. Tudtuk, hogy kevés a pénz, de ismertük a kezelés módját, tudtuk, kivel kell beszélni, ki intézkedhet. A mostani nehézségeket azért érzékeljük súlyosabbnak, mert ez megszűnt, tehetetlennek érezzük magunkat" - magyarázta a főorvos.

