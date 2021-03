Kórházi osztályok válhatnak működésképtelenné

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról és az új feltételekről ide kattintva olvashat bővebben.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény 2020 október 6-i elfogadása óta folyamatosan forrnak az indulatok, és ahogyan közeledett az új szerződések aláírásának február 28-i határideje, úgy jelentették be mind több helyről, hogy inkább felállnak, mintsem elfogadják a rájuk kényszerített új feltételeket. Múlt héten a többi közt Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden fenyegettek felmondással komplett osztályok, jellemzően az alacsonyabb pótlékok és az ügyeleti díjazás miatt, illetve több helyen azt is kifogásolták, hogy nem volt biztosított a törvény által előírt idő az új szerződésük megismerésére. Ezért végül a péntek éjféli határidőt hétfő éjfélre módosították. A hvg.hu beszámolója szerint az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese, Bene Ildikó és Páva Hanna igazgató egy podcast beszélgetésben árulta el Kincses Gyula orvosi kamarai elnöknek, hogy egy friss utasítás szerint a személyes közreműködőként dolgozó orvosok ügyeleti díját 30 százalékkal meg lehet emelni, a fizetett pihenőidő is jár, az ügyeleti díjak mértékét pedig felülvizsgálják. Bár úgy tűnt sikerülhet elhárítani a katasztrófát, az elmúlt 24 óra eseményei erre némileg rácáfolnak.

Bedőlt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház II. számú belgyógyászata

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház II. számú belgyógyászatán a 15 orvosból csak 3 írta alá a március elsejétől érvényes szerződését, ezért a kórház főigazgatója a Nemzeti Népegészségügyi Központnál bejelentette: az osztály működésképtelenné vált - írja a telex.hu egy a birtokukba került levélre hivatkozva, amiben Dobosi Zsolt, az intézmény orvosigazgatója, a főigazgató általános helyettese értesíti minderről Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) főosztályvezetőjét. A levélben Dobosi arra kéri az NNK illetékesét, fogadják el, hogy a jelenlegi helyzetben nem tudják folytatni a mintegy 400 ezer fős ellátási területtel rendelkező osztályon a gasztroenterológiai és a vérző ellátást, valamint a peremterületek mellett Budapest XVIII. kerületének általános belgyógyászati ellátását sem.

Tatabányán is nagy a baj

Dr. Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő Facebook-oldalán az elmúlt napokban folyamatosan újabb és újabb információkat posztol a felmondásokkal kapcsolatosan, a többi között a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház orvosigazgatójának levelét is megosztotta. Tőle tudható az is, hogy a tatabányai Szent Borbála Kórház sürgősségi osztályán felmondott az összes közalkalmazott orvos munkavállaló. Mint írja, többen távoztak a radiológiáról, többek között az osztályvezető, a kardiológián az osztályvezető főorvoson kívül két rezidens maradt, gond van a nefrológián is, alig maradt orvos, a pszichiátrián a nővérek távoztak. "Működésképtelenné vált a kórház" - summázta Kunetz.

Szegeden május 31-ig adtak időt

A 444.hu beszámolója szerint a szegedi egészségügyi dolgozók többsége ugyan aláírta az új szerződést, de záradékában felmondással fenyeget. Minderről a Szegedi Tudományegyetemhez tartozó klinikák dolgozói nyílt levelet jelentettek meg, melyből kiderül: ha az egyetem és a Klinikai Központ vezetése május 31-ig nem teljesíti kéréseiket, akkor tömegesen fognak felmondani.

A portál beszámolója szerint a dolgozók kifogásolták az ügyeleti időre lecsökkentett bért, a pótlékok elvételét, illetve azt, hogy erről még csak nem is egyeztettek velük. A nyílt levélből kiderült, az alábbi egységek munkavállalói jegyzik azt: Szegedi Tudományegyetem SZAKK Sebészeti Klinika, Urológiai Klinika, Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály, Idegsebészeti Klinika, Pszichiátriai Klinika, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet és Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika.

A Szent Imrében mégsem kapcsolták le a villanyt

Bár hétfőn délután több százan osztották meg az azóta már elérhetetlenné vált Facebook-bejegyzést, melyben a budapesti Szent Imre Kórház intenzív osztályának dolgozói közül tizenheten egy közös képpel búcsúztak el, azóta némileg rendeződni látszik a helyzet. A hvg.hu-t az intézmény kedden arról tájékoztatta, "a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház orvosainak és ápolóinak döntő többsége már aláírta az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződést". Mint a válaszban leszögezik, "az új jogviszony kapcsán kizárólag az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon döntöttek másként a kollégák: az ott dolgozó 28 orvos közül 5 orvos és két rezidens távozik, az 54 szakdolgozóból pedig 17-en döntöttek a távozás mellett". A tájékoztatásból az is kiderült, az ellátás zavartalanságát intézményen belüli átcsoportosításokkal biztosítják. "A részleg vezetését az eddigi osztályvezető-helyettes főorvos vette át, az ápolásszakmai irányítást pedig a korábbi helyettes főnővér végzi. Az üres álláshelyek betöltése folyamatos" - idézi a portál a közleményt, melyből az is kiderült: az érsebészeti terület is folyamatosan működik, az onnan távozó szakembereket az ügyelet ellátásban a "zömmel érsebészeti szakvizsgával is rendelkező sebészek helyettesítik, így szakmai szempontból is zavartalan az osztály működése".