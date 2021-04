Hogyan lesz aktívabb a macskám?

Azt, hogy mennyire aktív a macska, számos tényező befolyásolja: cikkünkben a három leglényegesebbet emeljük ki, amelyek kiemelten fontosak az állat vitalitása szempontjából. Gazdiként érdemes átgondolni, megtesszük-e a következőkben felsoroltakat.

Ügyeljünk az étrendjére

A macskáknak minden esszenciális tápanyagból szükségük van egy bizonyos mennyiségre ahhoz, hogy egészségesek és erősek legyenek - ha pedig egészségesek és erősek, akkor értelemszerűen aktívabbak is. Különösen fontos tehát, hogy ügyeljünk az étrendjükre! A cicák obligát húsevők, ami azt jelenti, hogy állati eredetű táplálékot igényelnek a leginkább, bizonyos tápanyagokhoz ugyanis csak a húsból juthatnak hozzá. Evolúciójuk során olyan vadászokká fejlődtek, akik nagy mennyiségű fehérjét, mérsékelt mennyiségű zsírt és minimális mennyiségű szénhidrátot tartalmazó zsákmányt fogyasztanak, és étrendjükben ma is ezen arányok fenntartása a célszerű. Ezenkívül több mint egy tucat egyéb tápanyag is nélkülözhetetlen a cicáknak, köztük vitaminok, ásványi anyagok, zsírsavak és aminosavak. Ugyancsak lényeges, hogy mindig biztosítsunk számukra friss, tiszta vizet.

Az étrenddel kapcsolatban felmerülhet a kérdés: adjunk-e táplálékkiegészítőket az állatnak? Szakértők szerint, amennyiben a cica egészséges, a jó minőségű, teljes értékű macskaeledelen kívül nincsen másra szüksége. Bizonyos betegségek (pl. vékonybélbetegség), állapotok (pl. vemhesség, szoptatás) esetén ugyanakkor már indokolt lehet a vitaminok, ásványi anyagok pótlása, ám érdemes állatorvossal egyeztetni, mielőtt bármelyik készítmény mellett letennénk a voksunkat.

A gazdi sokat tehet azért, hogy kedvence aktívabb legyen. Fotó: Getty Images

Fontos, hogy eleget mozogjon

A cicák aktivitását azzal is növelhetjük, ha odafigyelünk arra, hogy eleget mozogjanak. A mozgás segít az egészséges testsúly fenntartásában, és ezáltal csökkenti az elhízással járó olyan betegségek kialakulásának kockázatát, mint az arthritisz, a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás. Emellett a macskák mentális jólléte szempontjából is elengedhetetlen: rendszeres mozgás mellett kisebb a veszélye, hogy az állat unatkozni fog vagy depressziós lesz, amely állapotok egyébként további, komoly egészségügyi és viselkedésbeli problémákhoz vezethetnek. Annak érdekében, hogy elérjük a kívánt hatást, naponta többször is iktassunk be egy kb. 10-15 perces aktív blokkot, amikor játszunk a cicával, mozgatjuk őt, vagy arra sarkalljuk, hogy egyedül foglalatoskodjon. A kölyökmacskáknak és fiatalabb jószágoknak akár napi 10 ilyen alkalomra is szükségük lehet, míg idősebb cicáknak elég lehet napi 2-3.

A macskák mindig jelzik, hogy élvezik-e a játékot, vagy sem. Az érdeklődő cica szívesen vesz részt a programokban, és pozitívan reagál a gazdival folytatott interakcióra (nem harap, karmol, fúj, sziszeg stb.). Amelyik viszont unatkozik, az vagy nem mutat érdeklődést a játékok iránt, vagy egyszerűen elsétál. Ne feledjük: ha a cicánk erősen liheg, nehezen lélegzik a játék alatt, hagyjuk pihenni, mielőtt folytatjuk.

A különféle, macskáknak szánt játékok például nagyon jól átmozgathatják a cicákat: válasszunk egér- vagy madárformájú játékot, ezek ugyanis különösen népszerűek a macskák körében, de azokkal sem lőhetünk mellé, amelyeken például tollak vannak, vagy csörögnek. Arra azonban ügyeljünk, hogy az ujjainkat, kezünket vagy más testrészünket ne kínáljuk fel játék gyanánt, mert a cica megharaphat, megkarmolhat minket. Az szintén lényeges, hogy a régi játékokat időnként újakra cseréljük, hogy fenntartsuk az állat érdeklődését, kíváncsiságát! Érdemes lehet beruházni egy többemeletes macskabútorra, macskafára is, amit azonban valamilyen tágas térbe helyezzünk, hogy a kedvencünk nyugodtan futkározhasson fel-alá, ugrálhasson, bujkálhasson. Ugyancsak jó móka (és aktív időtöltés), ha a lakás bizonyos pontjain eldugunk némi csemegét, amit a cicának meg kell keresnie: ezzel segítünk neki abban, hogy kiélje vadászösztönét. Ha egyébként a gazdi nyitott rá, a séta is lehetőség, amelyhez pórázra és hámra is szükségünk lesz.

Hagyjunk időt az alvásra

Az, hogy egy macska mennyire aktív, attól is függ, fel tudja-e tölteni az akkumulátorait, vagyis tud-e eleget aludni. A macskák naponta átlagosan tizenöt órát alszanak, sőt, előfordulhat, hogy ez a tevékenység akár húsz órát is felölelhet. Mivel alkonyat és hajnal között a legaktívabbak, főleg napközben alszanak, és szürkület környékén mozgolódnak. Ragadozóként arra vannak programozva, hogy üldözzenek, vadásszanak - leginkább éjszaka. A nagymacskáknak, mint például az oroszlánoknak, hasonló az "időbeosztásuk", napközben alszanak és éjszaka vadásznak.

Tudta? A kölyökmacskák és az idős cicák többet alszanak, mint a felnőtt állatok.

Bár háziasították őket, a macskákban még mindig él a cikkünkben már sokszor említett vadászösztön, függetlenül attól, hogy a zsákmány egy igazi egér, amit a kertben vagy az utcán fognak el, vagy egy sípoló műegér, amire a lakásban vetik rá magukat. A vadászat pedig (tekintve, hogy mennyit futnak, ugranak, másznak és leselkednek közben az állatok) elképesztő mennyiségű energiát igényel, amelyet az elegendő mennyiségű, megfelelő minőségű alvás biztosít számukra. Megjegyzendő, hogy mivel a macskák társaságkedvelők és rendkívül alkalmazkodók, nem meglepő, ha bizonyos okokból kifolyólag módosítják alvási szokásaikat: például, hogy többet legyenek a gazdival. Sőt, az is megeshet, hogy szundításukat az étkezésekhez igazítják.