Kutyafajták, amelyek imádják a vizet

Aznek már a neve is elárulja, hogy vízkedvelő fajtával van dolgunk. Fáradhatatlan, nagy mozgásigényű és imád mindent, aminek köze van a vízhez. Sokat hajózó vagy evező gazdiknak remek választás. Azszintén egy igen energikus, nagy mozgásigényű fajta. A szaladgálás és séta mellett az úszást is nagyon kedveli. Bundája vízlepergető, ám úszás után érdemes sima vízzel is leöblíteni a szőrét, hogy ne maradjon benne semmilyen káros anyag. Abarátságos, intelligens és nagyon energikus. Egyik kedvenc szórakozása a vízbe ugrálás. Kifejezetten nagy a mozgásigénye, amit leginkább úszással szeret kielégíteni. Ha ezt meg tudjuk neki adni, élete végéig a legnagyobb rajongónk marad.