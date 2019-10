Így válasszunk kutyát a családnak

Melyek a legjobb kutyafajták feszült emberek számára? Részletek itt.

Mindenképpen érdemes utánajárni, hogy milyen az adott kutyafajta temperamentuma, ez ugyanis nagyban befolyásolhatja a kutyák személyiségét. Érdemes olyat keresni, amely nyugodt, könnyen kezelhető, kötődő, hogy a gyerekeinkkel is biztosan jól kijöjjön. E tekintetben szintén fontos a testméret: a kisebb testűek között sok az aktív, nagy mozgásigényű fajta, míg a nagyobb testűek között akadnak lassúbb, kevésbé mozgékony ebek is. Emellett nyilván egy kisebb, lakótelepi lakásba nem feltétlenül jó ötlet nagy méretű állatot beköltöztetni.

Számos dolgot át kell gondolni, mielőtt befogadunk egy kutyát a családba

A mozgásigény előzetes felmérésére mindenképpen fektessünk nagy hangsúlyt, és legyünk realisták abban, hogy a családunk mit tud bevállalni. Ha például nem férnek bele a napi többszöri hosszú séták, vagy nincs nagy kertünk, akkor ne válasszunk kifejezetten nagy mozgásigényű fajtát, máskülönben az állatnak szinte biztosan viselkedésproblémái lesznek.

Mindig alaposan kérdezzük ki a tenyésztőt (ha menhelyről fogadunk be kutyát, akkor a pedig a gondozóját), hogy milyen természetű a kiszemelt állat, mennyi mozgásra van szüksége, vannak-e esetleg speciális igényei. Az is nagyon fontos, hogy töltsünk el valamennyi időt a kutyával, mielőtt hazavinnénk, és kicsit ismerkedjünk össze vele. Lehetőség szerint a gyerekeknek is mutassuk be előre.

Gondoljuk át azt is, hogy szeretnénk-e vállalni azokat a fáradalmakat, amelyek egy kiskutya felnevelésével, szobatisztaságra szoktatásával, trenírozásával járnak, vagy a családunk életviteléhez esetleg jobban passzolna egy "kész" állat, aki már tud pórázon sétálni, szobatiszta, illetve ismeri az olyan alap parancsszavakat, mint az "ül!" és a "fekszik!". Ha pedig van már valamilyen háziállatunk, legyen az macska, nyúl vagy bármi más, amellyel a kutya érintkezni fog, akkor erről is egyeztessünk külön a gondozóval, tenyésztővel. Macskák esetén készüljünk fel az összeszoktatás esetleges kezdeti nehézségeire.

