A legjobb kutyafajták időseknek

A kutyatartásnak időskorban is számtalan előnye van. Az eb társaságot jelent, így - főleg, ha egyedül élünk - kevésbé érezzük magunkat magányosnak, és csökken a szorongásunk is. Továbbá egy kutya mellett az erőnlétünk is javulhat. De milyen fajták közül célszerű választaniuk a szépkorúaknak? A webMD cikke alapján mutatunk néhány lehetőséget.

Uszkár

Az uszkár okos és könnyen tanítható. Emellett erősen kötődik a gazdájához, és kifejezetten szeret családi környezetben lenni. Nagyon szelíd, kedves állat, nem véletlenül jó választás az időseknek. Sokak számára az is mellette szólhat, hogy a napi sétán kívül nincs szüksége sok mozgásra. Nem vedlik, ezért a szőrét rendszeresen nyírni kell.

A kor előrehaladtával sem kell feltétlenül lemondanunk a kutyatartásról. Fotó: Getty Images

Pomerániai törpespicc

A kis termetű, puha szőrű pomerániai törpespicc nagyon ragaszkodó és szereti a figyelmet. Mivel a szépkorúaknak jellemzően több idejük van, tőlük megkaphatja a szükséges törődést. Tanítható, bár néha makacskodik. Rengeteg az energiája, és előfordul, hogy hangosabb a kelleténél. Hosszabb szőrzettel rendelkezik, amelynek karbantartására kiemelten figyelni kell, hogy megőrizhesse egészséges fényét.

Mopsz

A mopsz szeret a négy fal között lenni, és összebújni a gazdájával. Nincs szüksége sok mozgásra, ideje nagy részét szíve szerint szunyókálással vagy a gazdája mellett pihenve tölti. Nem ugat sokat, azt mindazonáltal fontos tudni, hogy horkol. Noha csak minimális ápolást igényel, az arcán lévő ráncokat érdemes időnként megtörölni, hogy a szennyeződés és a por ne gyűljön össze bennük.

Havannai pincs (vagy más néven Bichon havanese)

A kis termetű havannai pincs nagyon okos és könnyen tanítható, akár terápiás kutyaként is remekül "működhet". Szeret a figyelem középpontjában lenni, de nem igényel sok mozgást, ami időseknek különösen előnyös lehet. Hosszú szőrzete miatt azonban gyakori fésülésre van szüksége.

Máltai selyemkutya

A máltai selyemkutya szintén aprócska állat, emellett intelligens, játékos és szelíd. A havannai pincshez hasonlóan terápiás kutyának is alkalmas. Mozgásigénye nem nagy, inkább rövid sétákat szeret tenni. Nem vedlik, de naponta ki kell kefélni a szőrét, és gyakran meg kell fürdetni.

Golden retriever

Bár a golden retriever nagyobb testű, mint a fentebb felsorolt fajták, barátságos, tele van szeretettel és jól alkalmazkodik a gazdájához, így remek társa lehet a szépkorúaknak. Azt ugyanakkor ki kell emelni, hogy nagyon aktív állat: szeret úszni, futni, játszani.

Pembroke Welsh Corgi

A Pembroke Welsh Corgi rendkívül intelligens kutya, és arra törekszik, hogy minél több örömöt szerezzen a gazdájának. Boldog, ha figyelnek rá, meghálálja a törődést. Noha kis termetű, igazi energiabomba: szeret mozogni, kint lenni, nagyokat sétálni. Fontos ismertetőjegye még, hogy viszonylag sokat ugat.

Összességében elmondható, hogy kutyaválasztás előtt elsősorban azt kell mérlegelni, melyik az életmódunknak leginkább megfelelő állat. Gondoljuk át például, mennyire vagyunk aktívak. El tudjuk vinni a kutyát mindennap sétálni? Tudunk rendszeresen játszani vele, vagy vannak olyan ismerősök, családtagok, akik segíthetnek a kutya mozgásigényének kielégítésében? Bizonyos kutyafajták jobban szeretnek pihenni, mint futni, így ha mi sem mozgunk túl sokat, ők jobban megfelelhetnek nekünk.

Fontos szempont az is, hol lakunk. Ha egyedül élünk, tud segíteni valaki a kutya gondozásában, amíg mi valamilyen oknál fogva távol vagyunk otthonról? Ha idősotthonban lakunk, megengedett a kutyatartás? Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy ha nem vagyunk megfelelő egészségi állapotban, a kutyatartás veszélyes is lehet. Időseknél például gyakran előfordulhat, hogy megsérülnek, elesnek, miközben gondoskodnak a kedvencükről. Töprengjünk el tehát rajta, egy kisebb vagy egy nagyobb testű kutyát tudunk-e inkább kezelni, és mennyi tapasztalatunk, erőnk van az eb tanításához.