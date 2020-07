Műtétek, amelyek ártanak kedvenceinknek

Az alábbi orvosi beavatkozások teljesen szükségtelenek, némelyik pedig egyenesen csonkításnak számít. Mégis úgy tűnik, ezek a műtétek mindaddig "népszerűek" maradnak, amíg globálisan be nem tiltják az összeset.

Karomtalanítás

A karomtalanításnál jóval humánusabb módszer, ha otthon vagy állatorvos segítségével óvatosan, megfelelő eszközzel levágjuk a karmok hegyét. De a legjobb, ha rászánjuk az időt és az energiát arra, hogy az állatot kaparófára szoktassuk. A témáról itt olvashat bővebben!

A macskák karomtalanításának általában az a célja, hogy az állat ne tudjon kárt tenni a szőnyegekben és bútorokban. Ám ez a beavatkozás több országban - például Angliában - illegálisnak számít. Egy macska karomtalanítása ugyanis olyan, mintha egy ember ujjainak vagy lábujjainak a felét vágnák le. Ez a műtét nagyon fájdalmas gyógyulással jár, a teljes felépülésig pedig fokozott a fertőzésveszély is. Ezek mellett a karomtalanított állat viselkedése is megváltozhat: néhány macska a beavatkozás után úgy érzi, hogy nem tudja megvédeni magát, ezért ösztönből harapni kezd már a legkisebb ingerlésre is.

A karmok eltávolítása fájdalmas, ráadásul agresszívebbé teheti a macskát. Fotó:123rf

Fülcsonkítás

A kutyák fülcsonkítását számos szakértő és állatvédelmi szervezet elítéli már egy ideje. Magyarországon 2012 óta tilos, pontosabban legfeljebb az állat 7 napos koráig van rá lehetőség. A kupírozásként is emlegetett beavatkozás nagyrészt kozmetikai jellegű. Hívei gyakran azzal magyarázzák a beavatkozás "szükségességét", hogy az állat füle érzékeny, így egy esetleges verekedés során könnyen megsérülhet. Mások szerint pedig a fülforma korrekciója segíthet a fertőzések megelőzésében, de erre sincsen semmiféle meggyőző tudományos bizonyíték. Arról sem igazán készültek kutatások, hogy a kupírozásnak milyen hosszú távú következményei lehetnek az állat hallására, kommunikációs készségére nézve. Az Egyesült Államok állatorvosképzésein nem is tanítják ezt a beavatkozást - már csak azért sem, mert túl sok kockázattal jár.

Hangszálak eltávolítása

A hangszálak eltávolításának alapvető célja, hogy a túl sokat vagy túl hangosan ugató/nyávogó állatot "lehalkítsák" vagy elnémítsák. Mivel ez nem az állat egészségét szolgálja, Magyarországon már csonkításnak számít. Többféle műtéti megoldás létezik, de mindegyik komoly rizikóval járhat, ráadásul az állat felépülése sok fájdalommal és kényelmetlenséggel jár. Emellett hosszú távon légzési problémákat, krónikus köhögést, fulladást is okozhat, és megnövelheti atüdőgyulladáskockázatát is. Nem beszélve arról, hogy korlátozza az állat kommunikációs lehetőségeit, ez pedig stresszt, letargiát vagy akár agressziót is kiválthat kedvencünkből. A megnémított kutya vagy macska emellett sem az esetleges fájdalmát, sem a potenciális veszélyt nem tudja jelezni.

Forrás: care2.com