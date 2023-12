Macska meditáció: a robotporszívó mágikus hatásai az állatokra

A közösségimédia-felületeken számos vicces videó terjeng, ahol kutyák és macskák felfedezik az újdonsült háztartási eszközt. Míg a porszívó elindul útjára a lakásban és a legkisebb zugokat is bejárja, addig a mit sem sejtő kedvenc döbbenetes tapasztalatokra tesz szert. A mozgó eszköz ugyanis beszívhatja az alvó állat farkát, vagy akkora sokkot okoz a véletlen érintés, hogy az addig békés cica, kutya vad ámokfutásba kezd, miközben óriási felfordulást csinál a lakásban. Persze a legokosabb robotporszívók már számos navigációs eszköz birtokában kezdik meg munkájukat, ennek ellenére előfordulhatnak váratlan esetek.

Fotó: Pinterest

Pedig rengeteg előnye lehet, ha valaki ilyen háztartási eszközhöz jut, főképp a kedvencek szőrétől szabadulhatunk meg gyorsan és problémamentesen. A kutya- és macskaszőr-allergia az emberek közel 10-20 százalékát érinti világszerte, sokszor úgy, hogy nem is tudnak róla, míg komolyabb tünetek nem jelentkeznek. A nyulak, tengerimalacok, hörcsögök, és görények bundája éppúgy okozhat allergiát, még akkor is, ha kevesebben tartják őket a lakásukban. Az állatszőrök jelenléte az életterünkben természetesen sokféle módon csökkenthető, de velük együtt élve szinte mindig a levegőben szállhatnak.

Fotó: Pinterest

Ha sikerült beszereznünk egy robotporszívót, de kutyánk és cicánk van, akik szabadon mozognak a lakásban akkor is, amikor távol vagyunk, néhány dolgot érdemes figyelembe vennünk.

Gondold át a lakás szobáinak beépítettségét, és különösen figyelj arra, hogy kedvenced fekhelye hol található. Az érzékelő funkcióval rendelkező eszköz választása kulcsfontosságú. Léteznek már lézervezérelt szkennerrel és kamerával felszerelt porszívók is.

Az állatszőrök szűrése miatt különös gondot kell fordítanod az eszköz folyamatos karbantartására, a görgős kefék, szűrők aktuális tisztítására, cseréjére. Akik viszont azt gondolják, hogy a női haj hasonlókat okozhat, csak keveset tévednek.

Tartós ellenőrzés alatt tarthatod az állatszőrök jelenlétét lakásodban, ehhez azonban magát a háziállatot is rendszeresen fürdetni és kefélni kell. A gyakori ápolás ugyanis minimálisra csökkenti a hullást, egyben csökkenti a laza szőr mennyiségét.

Fontos, hogy a tisztítási folyamat után rendszeresen ellenőrizd, megfelelő volt-e a teljesítmény. Ha olyan területeket észlelsz, ahol makacs szőr található, fontold meg a kézi tisztítást vagy a robotporszívó tisztítási stratégiájának módosítását.

Fotó: Pinterest

Mindezeken túl, ha cicánk vagy kutyánk már megbarátkozott az új háztartási segéddel, rendkívül találékony játékokba kezd vele. Először megbűvölve bámulja, – vérmérséklete szerint – egyfajta meditációs állapotba kerül. De kergetheti is, hogy játékra bírja, vagy egészen egyszerűen ráül, ráfekszik és utaztatja magát. Végül is, ami jó a gazdinak, az jó a kedvencének is.

A folyamatos tisztítás kényelmet biztosít és segít kordában tartani a kedvtelésből tartott állatok szőrét, végső soron hozzájárulva a tisztább és kényelmesebb lakókörnyezethez. A megspórolt időt pedig játékra, sétára fordíthatjuk.