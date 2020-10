Kullancsveszély: hogyan tudom megvédeni kedvencemet?

Míg a legtöbb ember úgy véli, a nyár a kullancsok szezonja, sokan elfelejtik, az ősz miért is lehet még veszélyesebb. Az élősködők ugyanis a hidegebb idő beköszöntével - túlélési ösztöneik által vezérelve - még inkább keresik a lehetőségét egy meleg, száraz, bundás gazdatestre való költözésnek, vagy legalább olyan helyet próbálnak találni, ahol áttelelhetnek. Ilyenek például a kutyaólakba tett rongyok, takarók, párnák, de előfordulhat az is, hogy a lakásban találnak menedéket, befészkelik magukat például a cica- vagy kutyaágyba. Ezért is nagyon fontos, hogy évszaktól függetlenül, tehát állandóan gondoskodjunk kedvenceinkkullancselleni védelméről. Az alábbiakban felsoroljuk az állatokon használható szereket és eszközöket, majd adunk néhány extra tippet is arra, mi mindent tehetünk még megelőzésképpen.

Kullancsriasztó vagy -irtó nyakörvet?

Ha kullancs elleni védelem, akkor a legtöbb embernek még mindig az erre a célra szolgáló nyakörvek ugranak be. De pontosan mi is a különbség a riasztó és az irtó nyakörvek között?

Nagyon leegyszerűsítve az előbbi olyan rovarriasztó szerekkel van átitatva, melyek abból fokozatosan felszabadulva, az állat bőrébe, szőrzetébe felszívódva az egész testfelületükön biztosítják a védelmet. Ideális esetben a paraziták (kullancs mellett akár bolhára és lepkeszúnyogra is hatnak a kombinált változatok) távol tartása a nyakörv célja. Ha azonban valamilyen úton mégis sikerül felkapaszkodnia kedvencünkre egy kullancsnak, a riasztó nyakörvek hatóanyagai nem pusztítják el azt. Ezzel szemben a kullancsirtó nyakörvek nevükhöz híven eliminálják a hívatlan vendégeket, azáltal, hogy a parazita szervezetébe felszívódnak, így, ha megfelelő eszközt választottuk és rendeltetésszerűen használtuk, akkor még azelőtt elpusztul a kullancs, mielőtt megfertőzhetné a kutyánkat vagy cicánkat.

Mire figyeljünk a választáskor?

Nagyon fontos, hogy mindig a kutya, macska testméretének és fajának megfelelő nyakörvet válasszuk. Utóbbi azért is kihangsúlyozandó, mert az állatok méretéből és fajából adódóan nem alkalmazható biztonsággal egy kutyanyakörv cicákra és fordítva. A méret és az életkor szintén nagyon fontosak, hiszen általában 7 hetes kor előtt például a kutyáknál nem ajánlott kullancsirtó nyakörvet használni, mivel az abból felszabaduló neurotoxinok árthatnak a fiatal állatnak. Mindig olvassuk el a csomagoláson lévő utasításokat, és figyeljünk arra, hogy mennyi idő elteltével kell cserélni a nyakörvet. Ma már vannak olyan termékek, amik akár 8 hónapig is védelmet tudnak nyújtani, de akad a piacon olyan, ami ennél rövidebb időre biztosítja a kullancsriasztó vagy -irtó hatást. Mindig nézzük meg, érheti-e víz a nyakörvet vagy sem, mert ez is ronthat a hatékonyságán. Ne feledjük, a nyakörv felhelyezését követő 1-2 napban érdemes kerülni a kullancsveszélyes helyeket, mivel kell ahhoz némi idő, hogy az eszközből felszabadult hatóanyagok felszívódjanak az állat bőrén, szőrén és a kívánt eredmény, azaz a védelem kialakuljon.

Kullancsriasztó spot-on

Ha valaki nem szíveli a kullancsriasztó nyakörveket, mert tart attól, hogy az abban lévő toxikus hatóanyagok esetleg árthatnak a háztartásban lévő különböző fajú és méretű egyéb kedvenceinek, vagy kisgyermek mellé szeretne egy biztonságosabb megoldást, akkor számukra jó opciók a kullancsriasztó cseppek, azaz az úgynevezett spot-on készítmények. Ezek a pipettás kiszerelésű, folyékony riasztószerek márkától függően ígérnek hosszabb-rövidebb védelmet az élősködők ellen. Kiválasztásuknál ugyanúgy ajánlott a házi kedvenc súlyának és fajának megfelelő terméket választani, és mindig betartani a használati útmutatót. A legjobb hatást akkor érhetjük el, ha az állatot használat előtt és után 2-2 napig nem fürdetjük meg, nem éri víz. A pipettával a készítményt a gerincvonal mentén több helyen kell közvetlenül a bőrre cseppenteni, a védőhatás pedig általában 24-48 órán belül kialakul.

Fontos, hogy mindig az előírás szerint alkalmazzuk a cseppeket, és olyan rendszerességgel ismételjük a kezelést, amit a használati utasítás javasol. Ha vizes élőhely közelében élünk, azaz kutyusunk rendszeresen fürdik a tóban, patakban, érdemes lehet konzultálni állatorvosunkkal, aki esetleg még a kezelések előírtnál is gyakoribb ismétlését ajánlhatja. Esetleg javasolhat belsőleg ható, azaz tablettában beadható kullancsriasztó szert.

Ha azonnali védelem kell

Míg a nyakörvek és a spot-on készítmények esetében kell némi idő arra, hogy kialakuljon a védőhatás, előfordulhat, hogy a gazdi elfeledkezett kedvence védelmének megújításáról, de mindjárt indulni kell megbeszélt sétáltatós "randira". Ilyenkor, no és persze számos más forgatókönyv esetén is hasznos lehet a kullancsriasztó spray vagy sampon. Előbbiből már olyan változat is kapható, amit 2 napos kortól lehet használni, utóbbinál pedig van, amit fajtól függetlenül lehet alkalmazni, természetesen odafigyelve az adagolásra.

A spray esetében a kutyust vagy cicát a szőr növésirányával ellentétesen kell teste minden porcikáján befújni. Azért, hogy a szemükbe, fülükbe, szájukba biztosan ne kerüljön, a fejet érdemes inkább befújt kesztyűvel áttörölni. Vigyázzunk, ne hagyjuk, hogy kedvenceink száradás előtt lenyalják a készítményt szőrükről. A kullancsriasztó spray-k átlagosan 4 óra elmúltával már teljes hatásfokon tartják távol a parazitákat. Így igyekezzünk addig nem kiengedni az állatot a szabadba.

Vegyszermentes megoldás is van

Mint említettük, vannak, akik aggódnak amiatt, hogy a különböző irtó- vagy riasztószerekben használt hatóanyagok károsak lehetnek a többi háziállatra, vagy a családban lévő kisebb gyerekekre. Ők akár ultrahangos kullancsriasztóval is próbálkozhatnak, mivel az biztosan vegyszermentes. Nincs életkori, vagy méretbeli kötöttség, mivel a készülék az ultrahanghullámok segítségével tartja távol az élősködőket. Egyszerűen csak fel kell csíptetni a nyakörvükre, és már kezdődhet is a móka a szabadban. Csak ne feledjük ellenőrizni, hogy még megvan-e, illetve, hogy az előírt használati idő után újra cseréljük. Egy apróságot azonban ennél a megoldásnál tartsunk szem előtt: ezek az eszközök nem vagy csak nagyon mérsékelten vízállóak.

A rendszeres ellenőrzés mindig kell

Akármelyiket is választjuk a fent felsorolt lehetőségek közül, ne feledjük, főleg azoknál, amik csak riasztó funkciójúak, a rendszeres kullancsellenőrzés kihagyhatatlan. No, de tegyük a szívünkre a kezünk, melyik gazdi az, amelyik nem simogatja meg naponta legalább egyszer kedvencét. A szeretgetés idején pedig könnyedén átnézhetjük a testüket élősködők után kutatva. Ha pedig találnánk, távolítsuk el azonnal, és figyeljünk arra a következő napokban, hogy megjelenik-e például a babéziózis, a Lyme-kór vagy a vérzéses kullancsláz bármilyen tünete. A rendszeres átnézést összeköthetjük a hosszú szőrű fajtáknál a szőr átfésülésével is, így biztosan nem bújik meg egy élősködő sem a szőrükben. Rövid szőrű barátainknál pedig bevethetjük a cicák, kutyák szőrének összeszedésére amúgy is rendszeresen beszerzett ruhatisztító rollert is, melynek ragacsos felületére nemcsak a kihulló szőrszálak, de a legkisebb rovarok is rátapadnak.

Rakjuk rendbe a kertet is

Most, hogy már átvettük a különböző szereket és eszközöket, amennyiben kertes házban élünk, tegyünk meg néhány óvintézkedést a kertben is. Rajtunk múlik ugyanis, hogy mennyire teremtünk ideális feltételeket a kullancsoknak.

Az alábbiakban néhány hasznos tippel szolgálunk.

Mindig legyen rövidre nyírva a fű, így nem tudnak elrejtőzni benne olyan könnyen a kullancsok, és a madarak felcsipegethetik azokat.

Legyen madáretetőnk, hogy odavonzzuk a szárnyas kártevőpusztító barátainkat, arra azonban ügyeljünk, hogy a madáretető alatt ne legyenek kiszóródott magvak, mert az viszont vonzó lehet a vadonélő rágcsálóknak, amik behurcolhatnak különféle parazitákat a kertünkbe.

Ha tehetjük, tartsunk valamilyen házi szárnyast szabadon. A tyúkok például előszeretettel csipegetik fel és eszik meg a kullancsokat is.

Mindig gereblyézzük össze a levágott füvet, lehullott avart és tegyük a zöldhulladék gyűjtésére használt konténerbe, komposztálóba vagy zsákba, mert azokban előszeretettel bújnak meg a kullancsok. Hiszen mind tudjuk, kevés kutya tud ellenállni egy jó kis hempergésnek egy kupac száraz avarban.

Bevethetjük a kovaföldet is a kertben, ám arra ügyeljünk, hogy csak olyan helyeken használjuk, amit kis kedvenceink, de gyermekeink sem tudnak elérni. A kovaföld ugyanis árthat, ha belélegzik vagy más módon jut be a szervezetükbe.

Mi mást tehetünk még?

Mindezeken túl nagyon fontos, hogy rendszeresen mossuk magas hőfokon kedvenceink párnáit, takaróit, fekhelyeit, hiszen azokban könnyen megbújhatnak az élősködők. Érdemes azonban időről időre a saját díszpárnáinkat, kanapénkat és minden egyéb olyan szövettel borított felületet is tisztítani, ahová befészkelhetik magukat a kullancsok vagy bolhák. Kipróbálhatunk természetes olajokat is a védekezésre, mint a borsmenta, a fahéj, a citromfű, a cédrus vagy a rozmaring, arra azonban ügyeljünk, hogy néhány állatnál ez allergiás reakciót válthat ki. Ugyanígy válhatnak allergiássá a fent felsorolt termékekben lévő anyagokra is, így ha valamilyen szokatlan tünetet észlelünk kutyusunknál vagy cicánknál, azonnal keressük fel állatorvosunkat. A szakember segíthet a probléma forrásának kiderítésében, alternatív riasztószerek ajánlásában, és az esetleg szükséges kezelések elvégzésében is.