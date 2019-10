Hogyan kerül bolha a kisállatra a lakásban?

Kutyák esetében ez nemigen jellemző, macskájukat azonban sokan szigorúan a lakásban tartják, amivel kétségtelenül megóvják őket többek között a verekedéstől az indulatosabb környékbeli macskákkal, vagy az autóforgalom veszélyeitől - az élősködők, köztük a bolhák támadásaitól azonban nem tudjuk megvédeni a négylábúakat csupán azzal, hogy kulcsra zárjuk a bejárati ajtót.

A legnyilvánvalóbb útja a bolhák lakásba kerülésének, hogy az élősködők egy kutya testére tapadva utaznak el hozzánk. Sétáik során ugyanis a kutyák számos helyen kapcsolatba kerülhetnek bolhákkal, amelyek otthon aztán leugrálnak róluk, majd megtalálhatják a macskát is. Ha pedig leugráltak, akkor megannyi petét is lerakhatnak a lakásban - egy nőstény rovar naponta akár 50 petével is be tudja teríteni a lakást, ezek pedig akár két hétig is túlélnek, majd ha elérik a lárvaállapotot, és bebábozódnak, akkor további hónapokat is kibírnak - mindaddig, amíg újra meleget, például egy négylábú élőlényt érzékelnek a közelükben, mert akkor immár kifejlett bolhaként nem vesztegetik az idejüket tovább, hanem minél előbb támadnak. Vagyis ha több állat él velünk, és az egyiket védeni akarjuk, akkor a másikat is folyton ellenőrizni kell - ráadásul jöhetnek hozzánk kutyával vagy macskával vendégek is, a rajtuk potenciálisan élő bolhák pedig ekkor is a tereinkbe kerülhetnek.

Lehet, hogy nyugtalanítóan hangzik, de a bolhákat ugyanakkor távolról sem csak egyéb - erdőben vagy más, bolháktól hemzsegő terepeken járó - kisállatok hozhatják be a lakásunkba, hanem mi magunk is a ruhánkon vagy a cipőnkön. A magukat a nadrágszáron elfészkelő paraziták aztán a lakásban igen messze is el tudnak ugrani, hogy megtalálják a körülöttünk sétáló vagy heverésző kutyát vagy macskát.

Mindemellett pedig ne felejtsük el, hogy még a kizárólag a lakás helyiségeiben élő macskáknak is ki kell mozdulniuk olykor otthonról, például mert állatorvoshoz kell menniük, ilyenkor pedig olyan állatok társaságába kerülhetnek, amelyek nem biztos, hogy bolhamentesek.

Megeshet mindezeken túl még az is, hogy új lakásba költözünk, ilyenkor pedig a rengeteg teendő mellett könnyen megfeledkezhetünk róla, hogy bizony bolhák is rejtőzködhetnek valamely sarokban vagy főleg a szőnyegeken. Valószínűleg azzal járunk a legjobban, ha a költözés előtt rovarirtással foglalkozó szakembert hívunk, hogy nézze át a lakást, és tegye meg a szükséges lépéseket. Ugyanakkor költözés nélkül is beinvitálhatunk az otthonunkba bolhákat, ha használtan veszünk például valahonnan bútort, vagy pedig ha távoli vidékekről érkezünk haza a bőröndjeinkkel - így ezeket a tárgyakat is érdemes alaposan letisztítani, mielőtt a lakásba cipelnénk őket.

Szappan, meleg víz, porszívó

A rendszeres és alapos takarítás és tisztítás egyébként is az egyik legalapvetőbb módja a bolhainvázió megakadályozásának. Gyakran kell a lakásban porszívózni - ahol az állatkáink sokat tartózkodnak, érdemes naponta, másutt legalább hetente, a porzsákot pedig, ha bolhákra gyanakszunk, igyekezzünk minél előbb eltávolítani a lakásból, nehogy a rovarok még odabenn kimásszanak belőle. Ha a kutya vagy macska rendszeresen szokott az autónkban utazni, akkor azt se felejtsük el alaposan átporszívózni-tisztítani, mert onnan is újra felszedhetik a bolhákat.

A bolhák a lakásban is megtalálják az utat a házikedvencekhez. Fotó: iStock

Kedvenceink fekhelyét, a kutya- és macskaágyat, a gyakran birtokba vett párnájukat forró, szappanos vízzel mossuk ki hetente - ez ugyanis elpusztítja a bolhákat. És persze magukat az állatokat is érdemes rendszeresen, langyos vízzel és a fajtájukhoz illő tisztítószerrel megfürdetni. Ha bolhafésűt használunk (szigorúan odakint, a lakás előtt tegyük), utána azt is mossuk meg szappanos vízzel, és ne feledjük, hogy a fésűzés csak arra szolgál, hogy ellenőrizzük, van-e az állaton bolha, vagy sem, de ha van, magát a problémát természetesen nem fogja megoldani.

Nyakörvek, cseppek

A bolhák jelenléte a lakásban nem örvendetes fejlemény, de legalább viszonylag könnyen észrevehetjük kisállatunkon, ha megtörtént a baj: erre utal a folyamatos vakarózás, illetve ha valami apró (gombostűfejnyi) és fekete pattan le ilyenkor vagy simogatás közben az állatról, vagy ha (borsszerű) bolhaürüléket észlelünk a bőrükön. Ilyenkor a bolhák kiirtását minél előbb meg kell kezdenünk, nehogy túlszaporodjanak a lakásban és az állaton, mert kutyánk vagy macskánk könnyen véresre tudja vakarni magát, ami pedig hamar fertőzésekhez vezethet.

Lehetőleg olyan terméket keressünk, amely minden állapotukban kipusztítja az élősködőket a petétől a kifejlett állatig. Választhatunk bolhairtó nyakörvet, spot-ont, sprayt vagy tablettát is, de ne vegyünk semmit anélkül, hogy egyeztettünk volna előtte az állatorvossal, mert a kutyák és a macskák számára más-más termékek használhatóak, ráadásul beleszólhat a döntésbe, ha nagyon fiatal vagy épp öreg az állat, netán valamilyen betegséggel él. Ha bolhát észlelünk, a féregtelenítésről is gondoskodnunk kell, mert a bolhák hordozhatják a galandféreg petéjét, a kezelést pedig, bármely fajtáját választjuk, akkor is következetesen folytatni kell, ha szabad szemmel már nem látunk az állaton bolhát - hiszen a peték még ilyenkor is jelen lehetnek.