Emelkedik a Balaton víszintje

Június 1. és 10. között három centimétert emelkedett a Balaton vízszintje, amire nagy szükség volt az év első öt hónapjának csapadékszegény időszaka után – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője.



Június elejétől kezdve mintegy 32 milliméter csapadék hullott területi átlagban a Balaton vízgyűjtő területére. Bár lokálisan 40 milliméterek is előfordultak – miután egy meglehetősen nagy területről van szó, nem mindegy, hogy hova hullik a csapadék –, a vízállás június 1-je és 10-e között mintegy 3 centiméterrel emelkedett.

Az OVF szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy a vízszintemelkedés elsősorban annak volt köszönhető, hogy a tó felszínére is sok eső esett, hiszen a korábbi csapadékszegény időjárás miatt mind a Balaton, mind a Velencei-tó vízgyűjtő területe már annyira száraz, hogy a lehullott csapadék nagy részét azonnal beszívja a talaj, ezáltal nem tud eljutni a tóba. Az sem segít a helyzeten, hogy már-már igazi nyár tapasztalható az időjárásban, ami azzal jár, hogy a Balaton elkezdett erősen párologni.

Siklós Gabriella tájékoztatása alapján egyébként a nyáron szokásos 120 centiméteres szabályozási szintet meghaladó vízállás nem valószínű idén, emiatt pedig a Sió-zsilipet semmiképp nem tudják megnyitni.

A Balaton vízminőségére, ahogyan már sok-sok éve, nem lehet panasz. A Velencei-tóról sajnos nem lehet ugyanezt elmondani. Itt ugyanis stagnál a vízszint, aminek egyértelműen az az oka, hogy a Velencei-tónak jóval kisebb a vízgyűjtő területe, noha területi átlagban itt is 30-40 milliméter, helyenként még kicsivel több csapadék is hullott. Ezzel együtt a tónak hatalmas a csapadékdeficitje. Igaz, ez már tavaly is így volt, tehát továbbra is 90-91 centi között ingadozik a vízállása.