Attenborough: kevés időnk maradt

Azonnal tenni kell a klímaváltozás ellen, mert különben már késő lesz a bolygó számára - figyelmeztetett David Attenborough brit természettudós a vasárnap kezdődő glasgow-i klímacsúcs előtt. A COP26 klímakonferencia az emberiség legjobb esélyének azt tartja, ha a globális átlaghőmérséklet növekedése nem haladja meg az 1,5 Celsius-fokot az iparosodás előtti átlaghőmérséklethez képest. Ehhez azonban Attenborough szerint azonnali és drasztikus cselekvésre van szükség.

"Ellopjuk a jövőt a gyermekeinktől, nem kölcsönvesszük" Nem hagyhatunk elpusztított erdőket és mérgezett folyókat a következő generációra - hívta fel a figyelmet a világhírű antropológus, Jane Goodall. h i r d e t é s

"Nem mondhatjuk, hogy ez nem a mi dolgunk"

A 95 éves brit természettudós David Shukmannek, a BBC tudományos szerkesztőjének elmondta: hónapról hónapra egyre jelentősebbek és vitathatatlanabbak azok a változások, amelyek a bolygónkon történnek, és amelyeknek pusztító hatásait tapasztaljuk. Hozzátette: "ha nem cselekszünk most, már késő lesz". Attenborough azt is kiemelte, hogy a gazdagabb nyugati országoknak, például Nagy-Britanniának segítenie kell a klímaváltozás miatt otthonukat elvesztő menekülteknek. "Mi okoztuk ezt, a mi ipari termelésünk az egyik fő tényező a klímaváltozásban, tehát erkölcsi felelősségünk van abban, hogy segítsünk" - fogalmazott.

A klímaváltozás okozta természeti katasztrófák miatt világszerte milliók válnak otthontalanná. Fotó: Getty Images

"Még ha nem is mi okoztuk volna, akkor is erkölcsi felelősségünk lenne, hogy tegyünk valamit a sokezernyi férfiért, nőért és gyermekért, akik mindenüket elveszették" - emelte ki a tudós. Szerinte nem fordíthatunk hátat, nem mondhatjuk, hogy ez nem a mi dolgunk.

Attenborough október elején reménykeltőnek nevezte a klímacsúcsot, mint mondta: most először az egész világ hallani fogja az érveket, a problémák elemzését és azt is, hogy mi lehet a megoldás. A világ vezetőit, akik a glasgow-i klímakonferenciára érkeznek, Boris Johnson brit kormányfő üdvözli majd. A csúcstalálkozón várhatóan II. Erzsébet királynő is megjelenik, aki aggodalommal figyeli a késlekedést a klímaváltozás elleni küzdelemben.