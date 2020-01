Árvizek és tájfunok pusztítottak tavaly

Tavaly a természeti katasztrófákban mintegy 900 ember vesztette életét, 126 ezer épület megsemmisült és több mint 19 ezer hektárnyi mezőgazdasági földterületet ment tönkre az ázsiai országban - közölte a kínai katasztrófavédelmi minisztérium.

A legnagyobb kárt az augusztusban az ország keleti és északkeleti vidékére lecsapó Lekima tájfun okozta. Ezen kívül nyáron komoly árvizek pusztítottak Kína középső, déli és keleti területein. A délnyugati részen fekvő Szecsuán tartományban pedig júniusban földcsuszamlás zúdult egy falura, illetve egy erős földrengés is volt a térségben augusztusban.

A 2019-es év azonban nemcsak Kínát sújtotta a különböző természeti csapásokkal. Amerikában például erdőtűz, két trópusi ciklon, három folyóáradás és nyolc súlyos vihar is tombolt tavaly. A természeti csapások együttesen nagyjából 45 milliárd dollárnyi kárt okoztak. A katasztrófák miatt

A globális felmelegedés okozta aszályok, viharok, árvizek és tűzvészek világszerte is egyre több embert fenyegetnek. Nem véletlenül lett a "klímavészhelyzet" az év szava az Oxford szótár szerkesztői szerint 2019-ben. Ahogy már korábban is megírtuk , tavaly márciusban az eddigi legsúlyosabb vihar csapott le Mozambikra, Zimbabwére és Malawira. Az Idai ciklon heves esőzést, súlyos áradásokat és földcsuszamlásokat okozott a három afrikai országban. Az ítéletidőben. Malária- és kolerajárvány is felütötte a fejét.