A klímaváltozás elkerülhetetlen következménye

Az eddigi legmagasabb hőmérséklet, amelyet Nagy-Britanniában mértek, 38,7 Celsius-fok volt. Ezt Cambridge-ben jegyezték fel 2019. július 25-én. "A bolygó már most is extrém magas hőmérsékletektől szenved az 1,1-1,2 fokos globális felmelegedés következtében" - figyelmeztetett a 2020-ra vonatkozó brit klímajelentés közzététele alkalmából Liz Bentley, a brit Királyi Meteorológiai Társaság főigazgatója. "Ha ehhez hozzáveszünk még 0,3 fokot, a hőhullámok még intenzívebbek lesznek. Valószínűleg 40 fok is lesz Nagy-Britanniában, olyan meleg, amilyet még soha nem láttunk, és másfél fokos globális felmelegedés esetén ez nemcsak egyszer-kétszer fordul majd elő, hanem rendszeresen" - tette hozzá.

Nagy-Britanniában is 40 fok körüli hőmérsékletet eredményezhetnek a nyári hőhullámok. Fotó: Getty Images

Mike Kendon, a klímajelentés szerzője a BBC-nek nyilatkozva valós veszélynek nevezte a 40 fokos hőhullámokat az Egyesült Királyságban, hangsúlyozva, hogy a klíma melegedése már most érezteti hatását a szigetországban, csakúgy, mint a világ többi részén. A csütörtökön publikált brit klímajelentés szerint 2020 a harmadik legmelegebb, az ötödik legcsapadékosabb és a nyolcadik legnaposabb esztendő volt, és az első olyan év, amely mindhárom mutatót tekintve az első tíz között szerepel. A téli átlaghőmérséklet 5,3 fok volt, 1,6 fokkal magasabb az 1981 és 2010 közötti évek átlagánál.

Az Anglia déli részén 2020 augusztusa elején hat egymást követő napon mért 34 Celsius-fok az utóbbi 60 év egyik legjelentősebb hőhulláma volt az Egyesült Királyságban.