Végzetes divat terjed az utakon - részletek itt!

A biztonsági öv használatára és a vezetés közbeni telefonálás veszélyeire hívja fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új kampányfilmje. Egy másik videóból pedig az derül ki, hogyan akadályozzák a betegmozgatást a lépcsőházakban hagyott tárgyak. Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója azt reméli, hogy a mostani két kampány is eléri célját, csak úgy mint a korábbi "segítsdamentőket"-sorozat.

Vezetés közben ezért veszélyes telefonálni. Fotó: iStock

Nőtt a megbecsülés

A főigazgató azt is kiemelte, hogy az utóbbi években nőtt a mentősök megbecsültsége. Egy tavalyi lakossági felmérés során 80 százalékos lett bizalmi indexük. A közvélemény-kutatást a közeljövőben szeretnék megismételni, és elérni a 90 százalékos elismertséget a lakosság körében. Ebben ezek a kampányfilmek is segítenek, hiszen a színészek mellett mentődolgozók is szerepelnek a videókban. De a nagyobb ismertség miatt indították el a Nyitott mentőállomások és a Hősképzés elnevezésű programjaikat is - jegyezte meg.

Hogyan hívjunk mentőt?

Mielőtt tárcsázzuk a 104-et, győződjünk meg róla, hogy el tudjuk-e mondani, hol vagyunk. Nem elég annyi, hogy a kisboltnál, vagy a sarkon. Nagy segítség lehet az utca, a házszám, az emelet, az ajtó, a kapucsengő vagy a kapukód is. A diszpécser minden kérdésére válaszoljunk! Ne sürgessük és ne veszekedjünk vele! A kérdéseket ne vitassuk, nem véletlenül kérdezik. A felesleges agresszióval időt veszítünk, és a végén a beteg issza meg a levét.

Ne tegyük le a telefont, amíg a diszpécser el nem köszön. Lehet, hogy megkér minket valamire, például, hogy egy adott testhelyzetbe helyezzük a beteget. Ezeket a kéréseit teljesítsük. Amennyiben újraélesztésre van szükség, a diszpécserek ki vannak képezve arra, hogy telefonon tudjanak bárkit instruálni az eszköz nélküli reanimáció elkezdésére addig, míg meg nem érkezik a segítség. A telefon azután is maradjon kéznél, miután befejeztük a beszélgetést. Újra hívhatnak minket, ha például nem talál oda a mentőegység. Hangosítsuk fel a készüléket, és lehetőleg azonnal vegyük fel, ha csörög.

Míg várakozunk a mentőre, érdemes akadálymentesíteni a lakást. A kisebb bútorokat, növényeket rakjuk félre, hogy akkor se legyen gond, ha nagyobb méretű felszereléssel érkezik a mentőegység.