The Last of Us: mennyi a valóságalapja?

A The Last of Us már közel tíz éve része a populáris kultúrának: ugyan "csak" egy videójáték, kidolgozott karaktereivel és történetével mégis hatalmas népszerűséget ért el. 2013-as megjelenése óta emberek milliói ismerték meg Ellie és Joel történetét, az HBO adaptációjának hála pedig gyakorlatilag mindenkihez eljutott a játék híre. És ennek köszönhetően idén egy új szót is tanultunk: cordyceps.

Átveheti testünk felett az irányítást egy gombafaj?

A cordyceps pedig egy valóban létező gomba, és körülbelül 600 változata él a természetben, főleg Dél-Kelet-Ázsiában. Minden egyes fajtája élősködő, de elsősorban csak rovarokat támadnak meg. Miután egy állat belélegzi a gomba spóráit, a cordyceps átveszi az irányítást a gazdatest agya és motoros funkciói felett, ettől tűnhet úgy, mintha zombiként viselkedne. Miután a rovar elpusztult, a gomba indaszerű csápokat növeszt a teteméből, amelyekkel újabb spórákat tud a levegőbe juttatni. Utána pedig minden kezdődik elölről egy másik gazdatestben – írja a The Washington Post.

Neil Druckmann, a játék készítője a BBC Planet Earth című műsorában hallott először a cordycepsről, és ez adott neki inspirációt a történethez.

A sorozatban is ez a gombafaj mutálódik és terjed át az emberekre, majd teszi őket zombiszerű lényekké (praktikus okokból csak harapással fertőzhetik meg egymást, hogy a színészeknek ne kelljen folyton maszkot hordaniuk). Ennek ellenére nem kell megijedni: szakértők szerint gyakorlatilag nincs esély arra, hogy a szériában látottakhoz hasonló fertőzési hullámot okozzon a cordyceps az emberek között.

Dr. Rebecca Shapiro, a Guelph-i Egyetem molekuláris és sejtbiológiai tanszékének professzora szerint a sorozat jól mutatja be a gomba viselkedését, de több millió év kellene ahhoz, hogy az embereken fejtsen ki ilyen hatást. Ugyanis a mi testhőmérsékletünk túl meleg és bonyolult ahhoz, hogy a cordyceps alkalmazkodni tudjon hozzá, és átvegye az irányítást az emberi agy felett. Shapiro szerint ugyanakkor valóban van rá esély, hogy a globális felmelegedés miatt új gombás kórokozók jelennek meg a környezetünkben. A talajban és a fákon élő gombák ugyanis nagyon jól alkalmazkodnak az élőhelyük hőmérsékletéhez: utóbbi pedig egyre melegebb, így közeledik az emberi test hőmérsékletéhez.

„A klímaváltozást az olyan emberi tevékenységek is erősítik, mint például az esőerdők kivágása. Ezáltal pedig még több a lehetőség arra, hogy érintkezzünk a gombákkal” − mondta James Scott, az Ontariói Egyetem professzora.

Egyre nagyobb veszélyt jelentenek a gombás megbetegedések

A Yale Egyetem orvosi karának helyettes professzora, dr. Scott Roberts is ezen a véleményen van. „A vírusok terjednek emberről emberre: ha tüsszentünk, azzal megfertőzhetünk akár húsz személyt is. A gombák ezzel szemben a környezeten keresztül jutnak be a szervezetünkbe, például egy seben át, vagy a spórák belélegzése által. Ha meg is fertőződünk, nagyon kicsi az esély arra, hogy átadjuk másnak. De az olyan tényezők miatt, mint az éghajlatváltozás, a gombák egyre nagyobb veszélyt jelenthetnek számunkra” − mondta.

A talajban és a fákon élő gombák jól alkalmazkodnak a környezeti változásokhoz. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A szakértő szerint a jövőben egyre több gombás eredetű megbetegedésre kell számítani, és erről részben az antibiotikumok nagy használata tehet. "Ezek ugyanis a jó baktériumokat is elpusztítják, ezért a gombák átvehetik a helyüket" − mondta Roberts. Másik tényező, hogy az emberek most már évtizedekkel tovább élnek, mint korábban, de egészségügyi szempontból rosszabbul. Például a szervátültetés és a kemoterápia ugyan életmentő beavatkozások, de a szervezetet legyengítik, ezért kevésbé tudnak ellenállni például egy gombás eredetű megbetegedésnek. Vannak továbbá olyan gombák is, amelyek gyógyszerrezisztensek.

A sorozatban élelmiszer, nagy valószínűséggel liszt révén kerül az emberek szervezetébe a gomba. Való igaz, hogy fertőzéseket kaphatunk el abból, amit eszünk, mint például a szalmonella. A cordycepset viszont – sok más gombához hasonlóan – megtalálhatjuk egyes étrend-kiegészítőkben.

Az is igaz, hogy egyes, pszilocibint tartalmazó gombafajok befolyásolják az emberek elméjét és viselkedését. Ennek a hatása viszont csak addig tart, amíg a gomba ki nem ürül a szervezetből, és nem is tudjuk átadni másik személynek a hatásait. Nem kell tehát pánikba esni, nem a cordyceps fogja elhozni a vesztünket. Ettől függetlenül nem szabad a szőnyeg alá söpörni a témát, mivel egyes gombafajok valóban problémát jelentenek az emberiség számára – és várhatóan egyre több ilyen lesz.

