Rekordméretű, halálos csípésű pókot találtak

A világ leghalálosabb mérgű pókja a tölcsérhálós pók. Képes átszúrni még az emberi körmöt is. Ennek az állatnak egy rekordméretű hím példányát fogták be Ausztráliában. Egy hüllőpark fogadta be, ahol kivonják a mérgét, és így az életeket menthet.

A Herkules névre keresztelt pókra a Central Coast régióban, Sydney-től körülbelül 80 kilométerre találtak rá - áll a hüllőpark csütörtöki közleményében. A közeli parkban dolgozó pókszakértők vizsgálata során bebizonyosodott, hogy az állat az Ausztráliában talált eddigi legnagyobb hím példánya a fajnak. Herkules 7,9 centiméter hosszú, méreteivel az Ausztráliai Hüllőpark 2018-as "rekorderét", Kolosszust előzte meg. A Sydney-tölcsérhálós pókok általában 1-5 centiméteresek. A nőstények a hímeknél nagyobbra nőnek, harapásuk kevésbé mérgező. Többnyire erdős és külvárosi területeken élnek, Sydney-től északi irányba Newcastle-ig, nyugatra pedig a Kék-hegységig. Herkules a hüllőpark ellenméregprogramjában vesz majd részt, amelynek keretében a pókokból kinyert méreganyagból életmentő ellenszert állítanak elő. "Hozzászoktunk ahhoz, hogy viszonylag nagy tölcsérhálós pókok érkeznek a parkba, de ezzel az óriási hímmel megütöttük a főnyereményt" - mondta Emma Teni, az Ausztráliai Hüllőpark gondozója, kiemelve, hogy az állat hihetetlenül értékes számukra, mivel egy ekkora méretű példányból óriási mennyiségű méreganyagot tudnak kinyerni. Ausztráliában egyetlen ember sem halt meg tölcsérhálós pók harapása miatt az Ausztráliai Hüllőpark ellenméregprogramjának 1981-es indulása óta.

