Meghalt a fiatal, aki az edzőteremben esett össze

Meghalt a kórházban az a 25 év körüli férfi, aki edzés közben lett rosszul tegnap az egyik óbudai edzőteremben – írja a 24.hu. Az Országos mentőszolgálat korábbi közleménye szerint a fiatal férfi spinning edzés közben lett rosszul, és ugyan gyorsan kórházba szállították, az életét nem sikerült megmenteni.

A beszámoló szerint a férfi biciklizés közben mellkasi fájdalomról kezdett panaszkodni, majd hirtelen összeesett. Párja és az edzőtársak rögtön segítségére siettek, mentőt hívtak és a mentésirányító instrukciói alapján megvizsgálták a beteget, aki ekkor már nem is lélegzett. Azonnal több mentőegység indult a segítségére, a bejelentők pedig a hatalmas pánik ellenére is pontosan követték a telefonos utasításokat és megkezdték az újraélesztést, amit az egész edzőterem lélegzet-visszafojtva figyelt. A kórházba szállítása után még közel másfél órán keresztül küzdöttek a férfi életéért, azonban a hosszas újraélesztési kísérlet ellenére is életét vesztette.

