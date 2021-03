Koronavírus: a nőkre ezért is veszélyes a járvány

Koronavírus: "gyakorlatilag nincs esély a felszámolására" - kattintson!

Magyarországon évente csaknem 10 ezer mellrákos esetet diagnosztizálnak, és mintegy 2 ezren vesztik életüket a túl későn felfedezett, rosszindulatú emlődaganat következtében. Ezt pedig jelentősen súlyosbíthatja az, hogy a koronavírus-járvány miatt világszerte ideiglenesen felfüggesztették, illetve halasztották a mellrákszűrő programokat. Pedig a korai stádiumban diagnosztizált emlődaganat jó eséllyel kezelhető.

A járvány miatt megduplázódhat a mellrákban elhunytak száma. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Most is fontos a szűrés

"Nagyon fontos, hogy most, a világjárvány idején se hanyagoljuk el a rákszűrési programokat. A röntgen mammográfia az emlőrákszűrés alapeljárása. A szűrés 40 év fölött évente javasolt" - hangsúlyozta Dr. Kardos Lilla, az Affidea Magyarország vezető orvosigazgatója. Véleménye szerint azonban nemcsak a koronavírus okozta helyzet, hanem a nők tévhitei is közrejátszanak abban, hogy nem járnak rendszeresen mellrákszűrésre. Sokan ugyanis hatékony szűrőmódszernek tekintik az ultrahangos, illetve a nőgyógyászati vizsgálaton történő emlőtapintásos vizsgálatot is, holott a szakmailag támogatott emlőrákszűrés mammográfiával történik. Egyesek pedig a mellek mammográf általi összenyomása miatt tartanak a vizsgálattól, pedig ez professzionális szakasszisztensi közreműködéssel egyáltalán nem fájdalmas - szögezte le a szakember.

Mire figyeljünk mellrákszűrés előtt?

A hormonálisan aktív hölgyek esetében a mammográfiára és az MR-vizsgálatra amenstruációkezdetétől számított második-harmadik hét között van a legoptimálisabb időpont. Az emlő ugyanis ebben az időszakban a legkevésbé érzékeny, és alacsonyabb a mirigyek aktivitása is, ami az MR-vizsgálat kiértékelésénél egy igen fontos tényező. A szakember azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy az új típusú koronavírus elleni védőoltások mellékhatásaként a nyirokcsomók megduzzadását is tapasztalhatjuk, ez pedig álpozitív diagnózishoz vezethet. Éppen ezért még a vakcina beadatása előtti, vagy pár héttel későbbi időpontra javasolt időzíteni a mammográfiai vizsgálatot.

