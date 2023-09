Így fékeznék meg a görögök a pusztító erdőtüzeket

Görögország számos erdőtűzzel küzd az idén, július óta többen életüket vesztették, és ezreknek kellett elhagyni otthonaikat. A lángok elleni küzdelmet nehezíti a 40 Celsius-fokot is meghaladó hőhullám és az erős szél. Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök csütörtökön kijelentette: Görögországnak meg kell reformálnia tűzoltási és tűzmegelőzési politikáját, és többet kell tennie a klímaváltozásnak az ország gazdaságára és társadalmára gyakorolt drámai hatásai enyhítése érdekében. „Idén minden eddiginél jobban felkészültünk, de példátlan eseménysorozattal szembesültünk” – mondta Micotákisz, utalva a nyár eleje óta tartó súlyos hőhullámokra és a szokatlanul erős szelekre.

Rendkívül súlyos erdőtüzek pusztítanak idén Görögországban. Fotó: MTI/AP/Ahiléasz Hirasz

Bejelentette, hogy 100 drónt vásárolnak, amelyek segítségével valós időben tudják megfigyelni az erdőtüzeket. Tűzérzékelő rendszereket is telepítenek a fokozottan veszélyeztetett erdőkben és régészeti lelőhelyeken, emellett pedig 500 erdészmérnököt és 1000 új tűzoltót is felvesznek majd. Micotákisz szerint több tízmillió eurót költöttek az erdőtüzek megelőzésére, de ez még mindig nem volt elég. „A klímaválság alibi mindenre? Nem, nem az” – jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve, hogy szerinte a globális felmelegedés is hozzájárult az erdőtüzek felerősödéséhez, melyeket a legtöbb esetben emberi gondatlanság vagy gyújtogatás okozott.

Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos közlése szerint Görögországban az Európai Unió történetének legnagyobb erdőtüzei pusztítanak idén nyáron. Az athéni nemzeti obszervatóriumban – 1842-es alapítása óta – idén július végén mérték a leghosszabb júliusi hőhullámot Görögországban, amelynek során a hőmérséklet sok helyen meghaladta a 40 Celsius-fokot. Görögország az elmúlt hetekben több európai országtól is segítséget kért. Németország, Svédország, Horvátország és Ciprus repülőket küldött, számos román, francia, cseh, bolgár, albán, szlovák és szerb tűzoltó pedig a földön segít az oltásban. Május elejétől október végéig tűzvédelmi intézkedések vannak életben Görögországban. A tűzoltóság az intézkedések életbe lépése óta 163 embert vett őrizetbe az előírások megsértése miatt.

A Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint Görögország védett erdeinek legalább 30 százaléka leégett. Az EU Copernicus műholdas térképészeti programja szerint pedig az Évrosz prefektúrában pusztító tűz nagyobb kiterjedésű volt, mint New York városa.