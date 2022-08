Ijesztő, hányan haltak meg idén a vírus miatt

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint a friss adatok tükrében tévedés volna azt állítani, hogy a világ megtanult együtt élni a koronavírussal, ezért arra kérte minden ország kormányát, hogy kettőzzék meg erőfeszítéseket minden egészségügyi dolgozó, az idősek és a többi veszélyeztetett társadalmi csoport beoltása érdekében, hogy a lakosság átoltottsága elérje a 70 százalékot.

Az új koronavírus még velünk van. Cél a 70 százalékos globális átoltottság.

A WHO vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy minden eszköz rendelkezésre áll ezen halálesetek megakadályozására. Ugyanakkor a világ lakosságának harmada még mindig nem kapta meg a védőoltások első adagját. A szegényebb országokban élő egészségügyi dolgozók kétharmadát és az idős emberek háromnegyedét még szintén nem immunizálták. Tedrosz mindemellett pozitív fejleményekről is beszámolt, így például Afrika egyes országai, amelyekben eddig alacsony volt az átoltottság, kezdenek felzárkózni.

Pozitív fejlemények az átoltottságot illetően

Januárban az ENSZ egészségügy szakosított szervezete, a Gyermekalap (UNICEF) és partnereik létrehozták a Partnerség a Covid Elleni Védőoltás Szállítására elnevezésű kezdeményezést, hogy segítsék a vakcinával való ellátottságot 34 olyan országban, amelyben a lakosság átoltottsága 10 százalék alatt volt. Az érintett országok hat kivételével Afrikában találhatók. Ezek közül mára mindössze tíz országban van 10 százalék alatt a népesség immunizálása.

A WHO legújabb adatai szerint a Covid-19-világjárványnak 6,45 millió halálos áldozata van, amióta az első fertőzéseket észlelték a kínai Vuhan tartományban.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a majomhimlőt sem

A majomhimlő terjedésével kapcsolatban a WHO közölte, hogy 41 ezernél is több esetet tartanak nyilván a világ 96 országában. A regisztrált esetek több mint 34 százalékát az Egyesült Államokból jelentették. A majomhimlő szövődményeibe eddig tizenkét ember halt bele. Ugyanakkor a fertőzés globális terjedése ötödével csökkent az előző héten, a járványgöbe egy hónapig tartó felfelé ívelését követően.

"Vannak arra utaló jelek, hogy a majomhimlő terjedése Európában lassul" - mondta Tedrosz. Hozzátette, hogy ez a közegészségügyi intézkedéseknek, a viselkedési szokások megváltoztatásának és az oltásoknak köszönhető.

Az Egyesült Államok mellett Spanyolországból, Brazíliából, Németországból, az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Kanadából, Hollandiából, Peruból és Portugáliából jelentették a legtöbb fertőzöttet. Irán és Indonézia a múlt héten jelentette az első fertőzöttet.

A Bavarian Nordic dán gyógyszergyár, a majomhimlő elleni egyetlen engedélyezett vakcina gyártója szerdán jelentette be, hogy megállapodást kötött a WHO-val a védőoltás latin-amerikai és karib-tengeri országokban történő terítésének megkönnyítéséről.

Az Afrika egyes részein évtizedek óta ismert és ritkán előforduló majomhimlő május óta Európában, Észak-Amerikában és más térségekben is terjed. A WHO július 23-án jelentette be, hogy a majomhimlő terjedése egészségügyi szempontból immár "rendkívüli helyzetet" eredményezett, amelyet álláspontja szerint emiatt globális vészhelyzetnek kell tekinteni.