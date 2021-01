Hatalmas átverés az értisztító csodaszer

Milyen kérdésekre kaphatunk választ a gyógyszertárban? Részletek itt.

"Az érrendszernek ezt a tisztítási módszerét még az egykori pártbéliek is alkalmazták - az MSZMP Központi Bizottságának tagjai például rendszeresen végeztek tisztító kúrát a szanatóriumokban. Innen származnak a vérerek tisztításával kapcsolatos ismereteink" - idézi a cikk dr. Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát. Pontosabban csak a szájába adja a szavakat, visszaélve az intézményvezető nevével. A Semmelweis Egyetem ugyanis december közepén közleményben szögezte le, hogy sem a rektornak, sem az egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának nincs semmi köze a hirdetésben szereplő szer kifejlesztéséhez vagy forgalmazásához.

Mint arra dr. Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató a pirulakalauz.hu oldalon megjelent cikkében rámutat, a szöveg hemzseg az ellentmondásoktól. Van, ahol például gyógynövénykészítményként hivatkoznak a csodaszerre benne, másutt pedig eltévesztik a termék nevét - vélhetően egy korábbi átverős reklámból maradt ott az akkori elnevezés.

Külön érdekesség, hogy a hirdetés elején Csonka Krisztián is megszólal, aki ugyan 92 éves, a 2017-es budapesti úszó-világbajnokságon mégis két aranyérmet nyert, mi több, 50 méteres gyorsúszásban még világrekordot is döntött. A versenyző az interjúban ki is fejti, hogy 68 éves korában már úgy érezte, nincs sok ideje hátra, az értisztító szernek köszönhetően azonban szinte teljesen újjászületett. Orvosai 80 éves korában már úgy fogalmaztak, olyan jó az egészsége, hogy már másnap akár az űrbe is fel lehetne küldeni.

Dr. Csupor Dezső ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Csonka Krisztián valójában egy fiktív személy. A hirdetésben róla mellékelt képre rákeresve hamar kiderül, hogy a fotó többnyire orosz nyelvű weboldalakon jelenik meg, méghozzá hasonló átverések elemeként. Ami pedig az állítólagos világbajnok által elmondottakat illeti, bár a szív- és érrendszeri megbetegedések egyik legfőbb oka valóban az érelmeszesedés, az állapot nem fordítható vissza semmilyen tisztítási folyamattal. Az erek falán nem csupán lerakódik a zsír, hanem olyan gyulladásos reakciók is zajlanak, amelyek miatt a lerakódás már nem oldható fel. Megfelelő életmóddal és gyógyszerekkel lassítható a folyamat, de az erek eredeti állapota már nem nyerhető vissza.

Nem ez az első alkalom, hogy hazai szakemberek nevével visszaélve igyekszenek csalók átverni a gyanútlan felhasználókat. Mint azt korábban megírtuk, 2019 novemberében szintén a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára hivatkozva árultak a szív- érrendszeri betegségekre garantált és teljes mértékű gyógyulást ígérő csodaszert a világhálón. A Semmelweis Egyetem a mostani eset kapcsán minden fogyasztót arra kér, hogy gyógyhatású készítményeket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be. A biztonságos gyógyszervásárláshoz segítséget nyújt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján olvasható összefoglaló.