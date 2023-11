Halottak napja: így lesz biztonságos a megemlékezés

Ezekben a napokban jelentősen megnövekszik a forgalom a temetőkben, ez pedig a tolvajokat is vonzza. „Sajnos gyakran fordul elő, hogy amíg a hozzátartozók elmennek vízért, vagy elviszik az elszáradt virágokat a gyűjtőkonténerbe, addig a sírnál hagyott értékeket ellopják” – olvasható a police.hu-n. Az áldozattá válás megelőzése érdekében összegyűjtöttek néhány hasznos tanácsot a rendőrök.

Ezekben a napokban jelentősen megnövekszik a forgalom a temetőkben. Fotó: Getty Images

Így előzd meg, hogy meglopjanak

A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei az alábbiakat tanácsolják:

Lehetőség szerint sötétedés után ne maradj egyedül a sírkertekben!

Ne vigyél magaddal a temetőbe nagyobb értéket, például ékszert, készpénzt, bankkártyát!

A temetők környékén, illetve a parkolókban hagyott gépjárműben se legyenek értékek!

Még rövid időre se hagyd őrizetlenül a táskádat!

Ha kerékpárral érkezel a temetőhöz, gondoskodj a megfelelő lezárásáról!

Törekedj arra, hogy kivilágított, jól látható helyen parkolj az autóddal!

Az autóbuszokon is megjelenhetnek a zsebtolvajok, ezért utazás közben is különösen figyelj a táskádra!

Az értékeidet lehetőség szerint a ruhádban, biztosságos helyen tárold, és csak a legfontosabb irataidat tartsd magadnál!

„Az ember akkor hal meg véglegesen, ha elfelejtik”

November elején a legtöbben megemlékezünk elhunyt szeretteinkről: erről szól a mindenszentek ünnepe és a halottak napja. De vajon miért fontos életben tartani az elhunytak emlékét, és milyen módszerek vannak erre a temetőlátogatáson kívül?

A balesetmegelőzés is fontos

Egy másik cikkükben arra is felhívták a figyelmet a rendőrök, hogy ezekben a napokban a közúti forgalom is a többszörösére nőhet, így a balesetek megelőzésére is fokozott figyelmet kell fordítani. Ehhez a következőket javasolják:

Indulj el időben otthonról!

Indulás előtt tájékozódj az esetleges forgalomkorlátozásokról, terelésekről!

Vezetés közben legyél türelmes, tartózkodj a felesleges kockázatvállalástól!

Indulás előtt ellenőrizd az autó műszaki állapotát!

Vedd figyelembe az őszi időjárási viszonyokat, és annak megfelelően válassz sebességet!

Mivel már korábban sötétedik, alkonyat után különösen figyelj a gyalogosokra, kerékpárosokra!

Ha a fentieket betartod és körültekintően viselkedsz, megelőzheted, hogy lopás vagy közúti baleset áldozatává válj. Így pedig valóban a kegyeletről és a megemlékezésről szólhatnak ezek a napok. A forgalom segítése és a bűncselekmények megakadályozása érdekében ugyanakkor néhány napig fokozott rendőri jelenlétre is számítani lehet a temetők környékén.