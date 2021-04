Fotók: folyamatos az oltás országszerte

Miért nem csökken az áldozatok száma itthon? Kattintson a válaszért!

Eddig 3,26 millió személyt oltottak be itthon a koronavírus ellen, csaknem 1,4 millió embernek pedig már a második dózist is beadták. Ez alapján tehát már minden harmadik magyar megkapta legalább az első adagot, és most már bármelyik regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon. A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál.

Az immunizálás már december 26-a óta folyamatosan zajlik Magyarországon. Az oltakozni vágyók a kórházi oltópontokon vagy háziorvosuktól kaphatják meg a COVID-19 elleni védőoltást. Az országszerte zajló vakcinázási folyamatba az alábbi fotó-összefoglaló nyújt betekintést. Krizsán Csaba, Rosta Tibor, Balázs Attila, Vajda János, Komka Péter és Varga György képeiből válogattunk.

h i r d e t é s

Vasárnap ez a gyógyszerészhallgató készítette elő az oltóanyagot a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház oltópontján Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Gyulán, a Pándy Kálmán kórház oltópontján megjelent regisztráltak egy részének Boros Delia Ramóna szakápoló adta be a védőoltást. Fotó: MTI/Rosta Tibor

A vakcinázást minden esetben megelőzi egy testhőmérséklet-mérés és egy kivizsgálás. Fotó: MTI/Balázs Attila

Ezek a feliratok segítenek az oltópont megtalálásában Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban. Fotó: MTI/Vajda János

Mivel a beoltottak száma már elérte a 2,5 milliót, megkezdődött a lépcsőzetes újranyitás. Szigorú járványügyi intézkedések mellett, de kinyithattak az üzletek és újraindulhattak a szolgáltatások, a kijárási tilalom kezdete pedig este 10 órára tolódott. Emellett a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak. A fokozatos újraindítás részeként mától kinyithatnak az óvodák, az iskolák alsó tagozataiban és a felnőttképzésben pedig lehetségessé válik a jelenléti oktatás, valamint a vizsgák megtartása. Az is kiderült, hogy a lazítás következő lépése a vendéglátóhelyek teraszainak megnyitása lesz. Erre akkor kerülhet sor, ha az új típusú koronavírus ellen beoltott személyek létszáma eléri a 3,5 milliót.

A salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján Deák Mária szakápoló várta vasárnap az oltakozókat. Fotó: MTI/Komka Péter

Békéscsabán, a Réthy Pál kórház oltópontján pedig Dávid Ágnes ápoló oltotta be az érkezők egy részét. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Hétfőn a Pfizer vakcinájával oltja a regisztráltakat Klenovicsné Gelencsér Ilona ápoló a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházba. Fotó: MTI/Varga György

Visszatértek az alsósok az iskolákba - nézze meg a képeket!