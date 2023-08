Emberi tevékenység okozhatja a földrengéseket Békésben

2023. augusztus 19-én 8:43-kor egy 1,7-es magnitúdójú Békés vármegyei földrengéssel olyan eseménysor kezdődött el, ami hazánkban teljesen szokatlan. Az első, kis rengést követően 30 perccel később, majd újabb 3 perccel később egy 4,0 és egy 4,1 magnitúdójú rengés is kipattant, amelyeket már nem csak a műszerek, hanem sok ember is érzékelt. Helyi beszámolók szerint voltak, akik kiszaladtak a házukból, és számos megfigyelő kamera is rögzítette a rengéseket – számolt be a nem mindennapi eseménysorozatról a Portfólió. Békés vármegyében több olyan emberi tevékenység is zajlik, ami földrengéshez vezethet.

Szokatlanul gyakran pattan ki földrengés Békésben. Fotó: Getty Images

Mi okozzuk?