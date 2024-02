Csak egy közös szelfit akart – megölte az oroszlán

Számtalan hasonló – tragédiával végződő – eset után is létezik még olyan ember, aki képes bemászni egy állatkerti ragadozóhoz, mert szelfit akar készíteni. Most az indiai Andhra Pradesh egyik állatkertjében halt meg egy férfi, miután bemászott az oroszlánok kifutójába. Prahlad Gujjart ötletétől sem a figyelmeztető táblák, sem pedig az nem tartotta vissza, hogy ehhez egy 7 és fél méter magas kerítést kellett átmásznia – számol be a tragédiával végződő esetről a Daily Mail. Miután ugyanis észrevette őt a három ott élő oroszlán, egyikük, Dongalpur halálra marta a 38 éves férfit.

Három oroszlánhoz mászott be a férfi. Fotó: Getty Images

Dongalpurt azóta is megfigyelik

A rendőrség értesülései szerint a férfi egyedül látogatta meg az állatkertet, így megpróbálják felvenni a kapcsolatot a családjával. A hatóságok most azt vizsgálják, hogy a férfi ittas állapotban volt-e, amikor bemászott a kifutóba. Dongalpurt a támadás után elkülönítették egy ketrecbe, és jelenleg is megfigyelés alatt tartják.