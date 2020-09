Az üvegasztal ezért veszélyes

A dohányzóasztalok jelentős részének polcai, sok típusnak pedig a lapja is üvegből van. Ez az esztétikus megoldás azonban veszélyes is egyben: a MedicalXpress oldalán is közzétett tanulmány szerint súlyos, életveszélyes sérülések tucatjai köthetőek minden évben ezekhez az asztalokhoz.

Kisgyermekek és fiatal felnőttek sérülnek meg a legtöbbször

A kutatás szerint az üvegasztalokhoz köthető balesetek igen gyakoriak, évente körülbelül 2,5 millió sérültet látnak el a kórházakban emiatt. Leggyakrabban a hétéves kor alatti gyermekek, illetve a húszas éveik elején lévő, fiatal felnőttek sérülnek meg ilyen módon. A legtöbb ember a karján, vállain vagy a homlokán sérül meg, és bár sokan kisebb zúzódásokkal, illetve apróbb vágásokkal megússzák, előfordulnak az erek és létfontosságú szervek károsodásával járó, életveszélyes sérülések is.

Az üvegasztal mutatós, de veszélyes is lehet. Fotó: Getty Images

Az Egyesült Államok fogyasztóvédelmi bizottsága szerint az ajtókban már kötelező az edzett üvegek használata, a vízszintes felületeknél azonban ez nincs előírva. Így az asztalokban lévő üveglapok egy része könnyebben törik és olyan éles szilánkokra eshet szét, amellyel könnyen megvághatjuk magunkat.

Több mint 3200 üvegasztalhoz köthető balesetet vizsgáltak meg a kutatók, közülük 1792 esetben vágott sérülést kellett ellátniuk az orvosoknak. Leggyakrabban a csukló, a kéz és az ujjak sérültek meg, az esetek körülbelül 15 százaléka minősült súlyosnak. A sérültek 70 százaléka férfi volt.

Huszonnégy esetben zúzódásokat láttak el az orvosok, ilyenkor nem az üvegszilánkok okoztak sérülést, hanem az, hogy az asztalra támaszkodó elesett és megütötte magát. Ezek többnyire kevésbé súlyos esetek voltak és legnagyobb arányban a 10 éves kor alatti gyermekek szenvedték el - ők főként a szájukat és az arcukat ütötték meg.