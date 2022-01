A héten már nem tudunk korcsolyázni a Balatonon

Az elmúlt napok mínuszainak és szélcsendes időjárásának köszönhetően megindult a jégképződés a nyílt vízen is, de a feltámadó szél keddre több helyen is megnyitotta a jégfelületet - mondta el Horváth Ákos.

Nem zárható ki egy újabb jegesedés

A jég vastagsága most 3-5 centiméter. A következő napokban éjszakánként továbbra is fagyni fog, de napközben egyre inkább nulla fok fölé kúszik majd a hőmérő. Péntektől a szél felerősödik és a hőmérséklet is emelkedni fog, így nincs sok esély vastagabb jégtakaró kialakulására - magyarázta a siófoki obszervatórium vezetője, aki hozzátette: sportolásra alkalmas jégre tehát a héten nem számíthatunk, de a következő hetekben még várható lehűlés, így teljesen nem zárható ki egy újabb jegesedés a Balatonon .

Így fagyott be a Balaton

Az Időkép egyébként tegnap tett közzé egy látványos videót arról, hogyan fagy be a magyar tenger. A jelenséget a portál Badacsonytomajban elhelyezett webkamerája vette fel.

