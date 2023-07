A Dagály strandon élesztettek újra egy férfit

Egy középkorú férfit kellett újraéleszteni július 15-én, szombaton a budapesti Dagály Strandfürdőn - írja a 24.hu. A lap értesüléseit az Országos Mentőszolgálat is megerősítette: beszámolójuk szerint a férfihez kiérkező mentőegység sikeresen újraélesztette, majd kórházba szállította a férfit.

A nagy kánikula sokakat vonz a vízpartokhoz a hétvégén, a 36-38 fok körüli hőmérséklet azonban az egészséges szervezetet is súlyosan megterheli. A nagy meleg önmagában is hőgutát okozhat, hogyha pedig felhevült testtel, hirtelen mártózunk meg hideg vízben, azzal erős sokkhatásnak tesszük ki a testünket. Erről részletesebben az alábbi cikkünkben is írtunk.