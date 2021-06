Bakteriális és parazitaeredetű emésztőrendszeri fertőzések A bakteriális csoportba tartozó fertőzéseket egyebek mellett olyan baktériumok okozhatják, mint a Salmonella, az Escherichia coli vagy E. coli, a Clostridium perfringens, a Listeria monocytogenes, illetve a Staphylococcus. A bakteriális emésztőrendszeri fertőzések közé tartoznak az élelmiszer-mérgezések, illetve -fertőzések: különösen nagy kockázatot jelent a nyers, vagy a nem megfelelően megfőzött, megsütött, esetleg nem megfelelően hűtött hús, tojás, a pasztörizálatlan tejtermékek, gyümölcslevek, a szennyezett víz, valamint a mosatlan vagy nyers gyümölcsök, zöldségek fogyasztása. Mindemellett akkor is megfertőződhetünk, ha olyan ételt fogyasztunk el, amit előtte egy bakteriális emésztőrendszeri fertőzésben szenvedő páciens is megfogott. h i r d e t é s

A parazitafertőzések közül a leggyakoribb a Giardia-fertőzés vagy giardiasis, illetve a kriptosporidiózis, amit egy Cryptosporidium nevű protozoon nevű élősködő okoz. Fertőzésveszélyes az emberi ürülékkel szennyezett talajjal való érintkezés, illetve az is, ha szennyezett vízben úszunk, vagy iszunk belőle. Egyes parazitafertőzések állatról emberre is átterjedhetnek, ilyen például a toxoplazmózis, amelynek a Toxoplasma gondii nevű egysejtű parazita a kórokozója, és amely többnyire a macskák székletének szóródásával következik be.

A vírusos emésztőrendszeri fertőzések az emésztőrendszeri fertőzések három fő típusának egyikét képviselik (a bakteriális és a parazitaeredetű fertőzések mellett). Gyakran hivatkoznak rájuk gyomorvírusként vagy gyomorinfluenzaként, a szaknyelv a gasztroenteritisz, azaz a gyomor-bélhurut megnevezést használja. Többféle vírus is állhat a háttérben, leggyakrabban a noro-, rota- vagy asztrovírus jelenléte igazolódik, de az adenovírus bizonyos változatai szintén előidézők lehetnek.

Norovírus-fertőzés

A norovírus-fertőzés hirtelen fellépő, súlyos hányással, hasmenéssel jár. A vírus vagy szennyezett felületeken keresztül, vagy olyan étel, valamint víz útján terjed, amely az előkészítés során szennyeződött. Fertőzött személyekkel való szoros kontaktus nyomán ugyancsak megfertőződhetünk. Afertőzéstipikus tünetei, mint például az émelygés, hányás, hasmenés, hőemelkedés, izomfájdalom, általában 12-48 órával a kórokozónak való kitettséget követően jelentkeznek, és kb. 1-3 napig állnak fent. Fontos megemlíteni, hogy olyanok is vannak, akiknek nincsenek panaszaik, ám ettől függetlenül ugyanúgy megfertőzhetnek másokat.

A norovírus-fertőzésnek nincs speciális terápiája, a gyógyulás jórészt attól függ, milyen az érintett immunrendszerének az állapota. A legtöbben néhány nap alatt felépülnek. A lábadozás alatt fontos az elveszített folyadék, elektrolitok pótlása, illetve - mivel enyhítik a tüneteket - segíthetnek a vény nélkül kapható, hasmenés elleni, valamint a hányinger és a hányás megelőzésére, kezelésére szolgáló készítmények is. A norovírus-fertőzés súlyos esetben kiszáradást, alultápláltságot, sőt halált okozhat, ez a veszély azonban főleg csecsemőknél, időseknél, immunhiányos betegeknél vagy terhes nőknél áll fent.

Rotavírus-fertőzés

A rotavírus az egyik legelterjedtebb kisgyermekkori fertőző betegség, ötéves koráig legalább egyszer szinte minden gyermek megfertőződik a világon a kórokozóval. Legsúlyosabban a 3 év alattiakat érinti, mindazonáltal kiemelendő, hogy felnőttek is megfertőződhetnek: a rotavírus-fertőzés egészséges felnőtteknél vagy nem okoz tüneteket, vagy enyhe panaszokkal jár, komoly veszélybe leginkább azok kerülhetnek, akiknek az immunrendszere károsodott, illetve akik nem képesek az elveszített folyadék pótlására. A kórokozó széklettel terjed (a szennyezett kéz, felületek, tárgyak érintése és szájba kerülése adja át a fertőzést), de egyes eredmények szerint cseppfertőzéssel, aeroszolok útján is fertőzhet. A rotavírus-fertőzés tünetei általában a vírusnak való kitettséget követő két napon belül jelentkeznek.

A vírusos emésztőrendszeri fertőzések egyik általános tünete a hányinger. Fotó: Getty Images

A kezdeti panaszok közé tartozik alázés a hányás, amelyet három-nyolc napos vizes hasmenés követ, mindemellett a fertőzés hasi fájdalmat is okozhat. Általában hamar, 3-7 nap alatt túljutnak rajta a betegek, speciális terápiája nincs. Tüneti kezelés alkalmazható, amivel kapcsolatban azonban ki kell emelni, hogy székletfogó készítményeket ne használjunk, mert még több kórokozó halmozódhat fel az emésztőrendszerben. Az elvesztett folyadék, elektrolitok pótlására nagyon kell figyelni! A rotavírus ellen létezik itthon is elérhető, szájon át adható vakcina, amelynek beadása 6 hetes és 6 hónapos kor között ideális.

Asztrovírus-fertőzés

Az asztrovírus-fertőzés leggyakrabban csecsemőknél és kisgyerekeknél alakul ki, de felnőttek is megfertőződhetnek, főleg az idősek, illetve azok, akiknek az immunrendszere valamilyen oknál fogva károsodott. Az asztrovírus nagyon kicsi, már néhány vírusrészecske is elég ahhoz, hogy valaki megfertőződjön. A fertőzöttek orálisan, illetve széklet útján is terjeszthetik a fertőzést, még akkor is, ha nincsenek tüneteik, vagy ha már kezdik jobban érezni magukat. A leggyakoribb szimptóma a hasmenés, de a betegek tapasztalhatnak még hányingert, hányást, hasfájást, étvágytalanságot, lázat is. Megjegyzendő, hogy a panaszok általában enyhék, és csak néhány napig állnak fent, kórházi kezelésre ritkán van szükség. A noro- vagy a rotavírus-fertőzéshez hasonlóan ebben az esetben is csak tüneti kezelésről beszélhetünk, amelynek fontos része az elveszített folyadék, elektrolitok pótlása (a dehidratáció megelőzése érdekében). Szintén javítják a beteg állapotát emellett a vény nélküli, hányinger csillapítására szolgáló készítmények.

Adenovírus-fertőzés

Az adenovírus főleg felső légúti fertőzéseket okoz, de egyes típusai (41-es, 40-es) az emésztőrendszert is megtámadhatják, az ilyenkor kialakuló gasztroenteritisz hasmenéssel, hányingerrel, hányással, hasi fájdalommal járhat. A kórokozó a fertőzött személlyel való szoros kontaktus útján vagy cseppfertőzéssel terjed, de megfertőződhetünk akkor is, ha adenovírussal szennyezett felületet, tárgyat érintünk meg, majd anélkül nyúlunk a szemünkhöz, szánkhoz, orrunkhoz, hogy kezet mosnánk. Széklettel a vírus a tünetek elmúltával még hetekig ürül a fertőzött személyből. Az elégtelenül fertőtlenített uszodavízben is elkaphatjuk az adenovírust, bár ez ritka. Az adenovírus-fertőzésnek szintén nincs speciális terápiája: a betegség lefolyása általában enyhe, az érintetteknek csak tüneti kezelés szükséges, ami magába foglalhatja a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók, hányinger ellen ható, hányáscsillapító készítmények alkalmazását. Súlyosabb állapotba általában a gyenge immunrendszerű egyének kerülhetnek (különösen a gyerekek), náluk nagyobb az esély, hogy kórházi kezelés szükséges a gyógyuláshoz.

Jobb félni, mint...

Néhány egyszerű óvintézkedés betartásával nagyban csökkenthetjük az esélyét annak, hogy elkapjunk valamilyen vírusos emésztőrendszeri fertőzést. Az első és legfontosabb a rendszeres, alkalmanként legalább 20 másodpercig tartó szappanos kézmosás - ez különösen lényeges vécéhasználat (akár mi használtuk a mellékhelyiséget, akár gyermekünknek segítettünk benne), illetve pelenkacsere után. Tartózkodjunk az olyan ételek, víz fogyasztásától, amelyekről azt gyanítjuk, hogy szennyezettek lehetnek, vagy hogy fertőzött személy készíthette elő őket.

A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt alaposan mossuk meg. Otthonunkban rendszeresen fertőtlenítsünk, különös tekintettel a gyakran és/vagy sokak által használt felületekre, tárgyakra.