Új Kajla útlevelet kapnak az iskolások

Kora délutánig az ország északi felén még több lesz a felhő, és ott esőre, záporra is számítani kell. Délutánra azonban ott is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék, és a déli tájakhoz hasonlóan kisüt a nap. A Dunántúlon viszont gomolyfelhők képződhetnek, amelyekből ott helyenként zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar is kialakulhat. A délnyugati, nyugati szelet az ország északkeleti felén kísérhetik erős széllökések, délutántól mérséklődik a szél. A hőmérséklet délután 17 és 24, késő este 11 és 17 fok között valószínű. Napközben még hidegfronti hatás érvényesül, a meteorológiai előrejelzések szerint ugyanakkor pár fokos melegedésre is számíthatunk.