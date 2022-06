Egészséges csobbanás

Legtöbbünk csupán egy-két hetet tud nyaranta valódi kikapcsolódásra, frissítő élményre szánni, ezért érdemes ezt az időt gondosan megtervezni. Ha szívesen szervezne olyan kiruccanást, amely egyszerre üdíti fel testileg és lelkileg, és örömteli időtöltést jelenthet az egész családnak, akkor tanácsos körülnézni a fürdőhelyi lehetőségek között. Szerencsére hazánkban számos fürdőhely közül lehet választani az egészségeseknek és a betegeknek, a sportolásra és a pihenésre, regenerálódásra vágyóknak egyaránt. Ezek legnagyobb részén termál- illetve gyógyvíz is található, amely bizonyos betegségek esetén jótékony hatású, de azok számára is közérzetjavító, betegségmegelőző lehet, akik teljesen egészségesek.

Gyógyító hullámok

Ősidők óta használja az emberiség a vizet gyógyításra, fájdalomenyhítésre, frissítőként. Az ókori rómaiak fürdőkultúrája máig példaértékű: a csobbanás számukra egyszerre volt üdítő, gyógyító, testet és lelket is frissítő szellemi, közösségi élmény. Az alternatív gyógymódok és a korszerű fizikoterápiás módszerek rendkívül változatosan hasznosítják a víz jótékony hatásait: a fürdő lehet hideg vagy meleg, kiterjedhet a test egy részére vagy egészére, a nyomásviszonyok megváltozása miatt kombinálható más tevékenységekkel (terheléssel, mozgással, masszázzsal stb.).

Egy jól megtervezett kikapcsolódás hozzásegítheti egészségének megőrzéséhez, helyreállításához. Fotó: Getty Images

A hideg víz összehúzódásra majd kitágulásra készteti a vérereket, élénkíti a vérkeringést, a meleg (25 foknál magasabb hőmérsékletű) vízben pedig az erek kitágulnak, az izmok, ízületek kellemesen ellazulnak. A kettő váltogatása mintegy megtornáztatja az ereket és a bőr pórusait is. Az extrém hideg vagy éppen túl meleg (39-44 fokos) fürdővel okosabb csínján bánni, ezekhez tanácsos a kezelő- vagy a fürdőorvos tanácsát is kikérni. Általában minél melegebb a víz, annál rövidebb időt lehet benne egyhuzamban tartózkodni. A gyógyvizek ezen kívül sajátos összetételükkel járulnak hozzá a jótékony hatáshoz. A gyógyvizek között vannak meszes, sós, kénes, jódos, radioaktív és más, ásványi anyagban gazdag gyógyvizek is, amelyek mind más és más betegség, állapot esetében ajánlhatók.

A "reumások Mekkái"

A víz gyógyító hatását számos népszerű fürdőhelyen lehet kipróbálni a fővárosban és az ország számos pontján. A "reumások Mekkája" jelzőt például a hévízi, a hajdúszoboszlói és a bükfürdői fürdőkomplexum neve mellett egyaránt sűrűn használják, és joggal, hiszen ezek meleg és jótékony összetevőkben gazdag vize enyhülést hoz többféle krónikus mozgásszervi betegségre. Hévíz jó példa arra, hogyan lehet egy nyaralásba belesűríteni sokféle élményt, egyesíteni a testi-lelki felfrissülést az egész család számára.

A Hévízi-tó vizének kémiai összetétele, biológiailag aktív kéntartalma, az iszap mikroorganizmusai, gázbuborékjai, a víztömegének állandó áramlása, a mozgás keltette folyamatos, enyhe masszázs együtt nyújtják a jótékony immunerősítő, gyulladáscsillapító, élénkítő, fájdalomcsillapító hatást. Mindezt csodálatos természeti környezetben, hangulatos, gazdag kultúrájú városkában élvezhetik.

Családdal együtt

Ha gyerekekkel együtt nyaralnak, és olyan helyet keresnek, amely az ő számukra is nyújtja a strandolás, a vízi játékok, mozgás összetett élményét, jó ötlet lehet például egy-két heti hajdúszoboszlói üdülés.

Az alföldi városban 1925-ben találtak termálvizet, amely elemezve jódos, brómos, konyhasós, hidrogén-karbonátos gyógyvíznek bizonyult. Az itteni fürdőkúra elsősorban mozgásszervi, reumatikus betegségek gyógyítására alkalmas, de jó hatású sebészeti, idegi, bőrgyógyászati eredetű megbetegedések és nőgyógyászati gyulladások esetén is. Mára egész fürdőkomplexum épült itt ki, sokféle hidroterápiás, strand-, wellness és élménymedencékkel, szolgáltatással, ahol a család minden tagja megtalálhatja a kedvére való időtöltést.

Helyi csodák

Több gyógyvíz olyan jó hírt szerzett az idők során, hogy a bajukra enyhülést nyert, hálás fürdőzők már-már csodatévőként emlegetik. Ilyen Bükfürdő vize is. Pedig nem valamiféle csoda, hanem a kémia működik itt is: a négy bükfürdői kútból származó, egyedi összetételű, alkáli-hidrogénkarbonátos, magas kalcium-, magnézium- és fluortartalmú gyógyvíz különlegesen gazdag ásványi anyag tartalmú. Elsősorban mozgásszervi betegségekre ajánlják, meszesedés, porckopás, csontritkulás, lumbágó, Bechterew-kór, krónikus ízületi gyulladás, köszvény, lágyrész reumatizmus esetén, ortopédiai és idegsebészeti műtétek után és baleseti utókezeléshez, valamint krónikus nőgyógyászati, urológiai, emésztőszervi gyulladások kezelésére is javasolt. Nemcsak külsőleg, hanem ivókúrának is használják.

Kérdezze meg orvosát...

Mielőtt eldöntené, hova, mennyi időre szervezi a (gyógy)üdülését, beszéljen az orvosával! A gyógyfürdőzés ugyanis nem mindenki számára egyformán ajánlható: vannak olyan betegségek, állapotok, amelyekben nem javasolt, vagy csak fokozott óvatossággal alkalmazható. A gyógyvíz összetétele, a termálvíz hőmérséklete, az igénybe vehető kezelések stb. szerint érdemes a szakember tanácsát kérni az egyénre szabott választáshoz.

Ha például valaki magasvérnyomás-betegségben, súlyos szívritmuszavarban, akut szakaszú daganatos betegségben, vérzékenységben, pajzsmirigy-túlműködésben, epilepsziában, gyomor- vagy nyombélfekélyben, heveny gyulladásban szenved, vagy nagy felületű hámsérülése, fertőző betegsége van, akkor számára kifejezetten ellenjavallt a gyógyfürdő. Várandós vagy szoptató kismamáknak sem ajánlott a fürdőzés.

A fürdőorvosok jól ismerik a fürdőreakciónak nevezett jelenséget is: a kúra elején átmenetileg, egy ideig súlyosbodhatnak azok a tünetek, amelyeket kezeltetni kíván ott a beteg. Ha ilyet tapasztalt, keresse fel a gyógyfürdő orvosát!