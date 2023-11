Tényleg jó, ha wc-papírt teszünk a hűtőbe?

A hűtőszekrény elsősorban élelmiszerek tárolására szolgál, és bár időnként más dolog is bekerülhet (például hűtést igénylő gyógyszer), valószínűleg a legtöbben meglepődnének, ha a hűtőt kinyitva egy tekercs WC-papírba botlanának. Egy TikTokon terjedő új trend szerint azonban a toalettpapír segíthet a hűtőszekrény nedvességtartalmának összegyűjtésében, sőt a szagtalanításban is - olvasható a New York Post cikkében.

Felszívja a nedvességet

Az elmélet szerint a hűtőszekrényben tapasztalható kellemetlen szagokért a készülék nedvességtartalma felelős, amely hozzájárul a penészgombák elszaporodásához. Ez pedig nem csupán a szagok miatt baj, hiszen a penész az elfogyasztandó élelmiszerekre is könnyebben rátelepedhet, így egészségünket is veszélyezteti.

Egyesek szódabikarbónával védekeznek a penészesedés ellen, az új netes trend szerint azonban néhány tekercs toalettpapír is hatékony lehet. Ezeket a leírás szerint a hűtőszekrény hátuljába kell helyezni, majd három hét után kidobni. A TikTokkerek szerint a kellemetlen szag egy részének forrása ugyanis a fiókok végében összegyűlő nedvesség. A papír ezt képes magába szívni, így a penészesedés is kevesebb kellemetlenséget okozhat.

Persze a videókban azt is rendre hangsúlyozzák: a toalettpapír behelyezése nem válthatja ki a hűtőszekrény rendszeres és alapos kitakarítását, amelyet érdemes 4-6 hetente legalább egyszer elvégezni.