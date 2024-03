Nem tréfa: megdőlt a vízköpés világrekordja

A meghökkentő rekorddöntésről a Guinness Világrekordok adott hírt hétfőn. Mint a közlemény írja, a 35 éves Ma Huj egyszerre 4,5 liter vizet ivott meg, ami persze már önmagában is elképesztő. Hát még az, hogy regurgitáció, azaz a gyomortartalom visszaáramoltatása révén ezt a 4,5 liter vizet 5 perc és 51,88 másodpercen keresztül folyatta ki a száján egyhuzamban, megszakítás nélkül. Fontos hangsúlyozni, hogy a rekordkísérlet érvényességéhez folyamatos vízsugárra van szükség, a csepegtetés nem megengedett.

Hogy az új rekord mennyire kiemelkedő, jól mutatja, hogy Huj ezzel az etiópiai Kirubel Yilma 2016-ban felállított 56,36 másodperces világcsúcsát adta át a múltnak. Azt megelőzően pedig a ghánai Dickson Oppong ült a különös sportág trónján, aki 2011 és 2014 között négy alkalommal is felülmúlta saját korábbi teljesítményét, míg végül egyéni legjobbját nyújtva 46,86 másodperces eredményt ért el. Egyébként a Guinness Világrekordok szerint a furcsa vízköpő mutatvány gyökerei egészen a 17. századig nyúlnak vissza. A lényege pedig valóban csupán annyi, hogy vizet kell inni, majd a hasizmok kifinomult használatával lassanként visszapréselni a gyomorba került folyadékot.

A vízköpés leghíresebb művelői közé tartozik David Blaine amerikai illuzionista, extrém előadóművész is. Blaine a többi között azzal vált híressé, hogy 2008-ban pár hónapig a leghosszabb víz alatti levegővisszatartás világrekordját tartotta 17 perces és 4,4 másodperces teljesítménnyel. A New York Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy több mint két évtizedet töltött azzal, hogy rájöjjön a vízköpés trükkjére, mígnem a YouTube-on rábukkant egy, a műfajt mesterfokon űző libériai férfira. Ezután újabb öt évébe telt, mire megtalálta az akkor 35 éves férfit, a biztonsági őrként dolgozó Winston Cartert, hogy megtudja tőle, mi a titka.

„A túlélés érdekében tanulta meg, hogyan csinálja. Ahol felnőtt és élt Libériában, olyan szegények voltak, hogy amikor elmentek a kúthoz, csak bizonyos mennyiségű vizet tudtak hazavinni. Azzal viszont, hogy a vödrök mellett a gyomrát is megtöltötte, több vízzel tudott visszatérni” – mondta el az interjúban Blaine. Végül el is utazott Carterhez, és kitanulta tőle a mutatvány csínját-bínját. Véleménye szerint a módszerrel akár közel négy liter vizet is le lehet nyelni. Sőt, mint azt Ma Huj példája mutatja, akár többet is.

