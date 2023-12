Kiderült: a kutyák igazi ínyencek

Többnyire borult lesz az ég, csupán a keleti, északkeleti tájakon lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőzet, arrafelé néhány órára a nap is kisüthet. Délutánig főként a Dunántúlon, és a Duna vonalának térségében várható további havazás, a keleti részeken eleinte havas eső, eső is. Később a Dunától keletre is egyre többfelé várható csapadék, az átmeneti esőt, vegyes halmazállapotot követően arrafelé is egyre inkább a hó lesz a jellemző csapadékforma. Az északkeleti harmad ugyanakkor az esti órákig szárazon maradhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, a Bükkalján és a Tiszántúlon ennél pár fokkal melegebb is lehet. Késő este -4, +3 fok valószínű. Időjárási frontokra a meteorológusok nem figyelmeztetnek, Veszprém, Komárom-Esztergom, illetve Somogy megyében azonban havazás, illetve ónos eső veszélye miatt is figyelmeztetés van érvényben.