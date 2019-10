Jön a környezettudatos benzin

Mennyire környezetbarát a magyar közlekedés? A válaszért kattintson ide!

A mesterséges leveleket is a napfény táplálja, de hatékonyan működnek felhős, borús napokon is. A szintézisgáz jelenlegi ipari előállításával szemben azonban a mesteséges levél nem bocsát ki semmilyen többlet szén-dioxidot a légkörbe. Jelenleg a szintézisgázt hidrogén és szén-monoxid elegyéből nyerik, előállításához a kiindulási anyagok a barnaszén, a kőszén, a földgáz és a kőolajat kísérő egyéb gázok, kőolajfrakciók lehetnek. A gázt többek között üzemanyagok, gyógyszerek, műanyagtermékek és növényvédők előállításához is használják.

"Sokan nem hallottak még a szintézisgázról, pedig minden nap használjuk azokat a termékeket, amelyeket felhasználásával gyártottak. Fenntartható módon történő előállítása kritikus lépés a globális szénkörforgás lezárásában és fenntartható vegyi- és üzemanyagipar létrehozásában" - mondja Erwin Reisner professzor, aki hét éven át dolgozott ezen cél megvalósításáért.

Jön a benzin környezettudatos alternatívája. Fotó: iStock

Így működik a mesterséges levél

Az eszközt a fotoszintézis inspirálta, amikor a növények a napfény energiáját felhasználva szervetlen anyagból szerves anyagot hoznak létre. A mesterséges levélen van két fényelnyelő - amely hasonló a növények napfényt elnyelő molekuláihoz - és egy kobaltból készült katalizátor is. Ha vízbe merítik a levelet, az egyik fényelnyelő oxigéntermelésre használja a katalizátort, a másik pedig azért a kémiai reakcióért felel, amely a szén-dioxidot és a vizet szén-monoxidra és hidrogénre redukálja, így pedig szintézisgáz keveréket hoz létre.

A technológia a borús napokon is működőképes, ezért nemcsak az olyan országokban lehet majd alkalmazni, ahol mindig meleg van. Napkeltétől napnyugtáig gyakorlatilag bárhol lehet használni.

Egyébként már korábban is hoztak létre mesterséges leveleket, de azok általában csak hidrogén előállítására voltak képesek. A kutatócsoport most azt tanulmányozza, hogyan állíthatnak elő fenntartható folyékony üzemanyagot a technológia felhasználásával. Ha megtalálják a megfelelő módszer, hamarosan bemutatkozhat a benzin környezetebarát alternatívája is.