Hivatalos: nem fiatalít a tinédzservér

Néhány éve attól hangos a nemzetközi sajtó, hogy amerikai milliárdosok az öregedés ellenszerét kutatják különféle befektetéseiken keresztül. A Google alapítói, Sergey Brin és Larry Page milliókat pumpáltak egy Calico nevű egészségügyi vállalkozásba, amelynek célja "megoldani a halált". Jeff Bezos, az Amazon és Peter Thiel, a PayPal alapítója milliárdos támogatója az Unity Biotechnologynak, amely azt reméli, hogy leküzdi az öregedés hatásait. A legnagyobb hírverést az Ambrosia nevű startup kapta, amely öregedés elleni csodaszert ígért azon az alapon, hogy a vérből kivont fehérjék valamilyen jótékony hatással lehetnek emlősökre. De lehetne említeni a BioAge, a BioViva, a The Longevity Fund, az AgeX, valamint a Methuselah Foundation nevű társaságokat is, melyek viszonylag újak, és mindannyian az öregedés visszafordításán dolgoznak.

Megcáfolták

Az Ambrosia, amely iránt Peter Thiel is érdeklődött, a mai napig árul tinédzservért a honlapján 5500-8000 dollárért. Az ügyfelek jelenleg is azért vásárolják a 16-25 évesek vérplazmáját, hogy lassítsa az öregedést, és csökkentse egyebek mellett a memóriazavar, a demencia, a Parkinson-kór, a szklerózis multiplex, azAlzheimer-kórés a szívbetegségek kialakulásának esélyét. A probléma csak az, hogy a cég egyáltalán nem hozza nyilvánosságra adatait, amiket még a tudományos közösséggel sem osztanak meg. Továbbá a vérplazma fiatalító hatását hivatalosan is megcáfolta az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) 2019-ben, ám úgy látszik, ez sem szegte kedvét a vásárlóknak az USA-ban.

Az FDA szerint semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a fiatalokból kinyert vérplazma enyhíti az öregedés hatásait és kezeli annak kockázatait. A hivatal szerint a vérplazmás "kezelések" egyike sem ment át az előírt klinikai teszteken. Olyannyira nem, hogy az Ambrosia is csak egereken végzett kísérletekre hivatkozva állította azt, hogy egészségügyi szempontból jótékony hatása van az általa forgalmazott vérplazmáknak. Ebben csak az az érdekes, hogy valóban folytak-folynak komoly kutatások a vérplazmával az öregedéssel összefüggésben, de persze nem úgy, ahogy a cég állította.

Az öregedés visszafordítása az emberiség nagy álma. Fotó: Getty Images

Az egyik legismertebb ilyen kutatás Linda Partridge genetikus vezetésével zajlott egy londoni egyetemen 2018-ban. A University College London (UCL) tanulmánya alapján az emberi köldökzsinórvérből kivont fehérjék lassították az egerek kognitív képességeinek romlását. Vagyis nem azt állították, hogy fiatal emberek vére megfiatalítja az öregeket, hanem csak azt, hogy egerekre némileg jótékony hatással volt az emberi vérplazma. Ezt a hírt kapta fel a bulvársajtó, elferdítve valódi tartalmát, és azt állították, hogy megtalálták az öregedés ellenszerét a tinédzserek vérének képében. Ezzel szemben a valóság az, hogy a hivatalos egészségügyi hatóságok - például az amerikai FDA - óva intenek mindenkit attól, hogy vérplazmát adasson be magának, mivel az rengeteg kockázattal jár. A kezelés vérfertőzést okozhat, tüdőkárosodáshoz vezethet, sőt a keringést is felboríthatja.

Ugyanakkor számos cég foglalkozik a sejtöregedés visszafordításával, lassításával. A fentebb említett Calico már gyógyszereket is fejlesztett, amely a programozott sejthalál vagy PD-1 nevűfehérjegátlására irányul a kialakult daganatokban. Az egyik termékük az ABBV-CLS-579 nevű rákgyógyszer, melynek közzétételét is kérték az amerikai gyógyszerkutatási adatbázisban. A Calico a kezdetektől az életkorral összefüggő betegségekre összpontosított, ideértve a rákos és neurodegeneratív megbetegedéseket. Jelenleg mintegy két tucat felfedezési állapotú, illetve korai klinikai tesztelési fázisban lévő projektjeikről tudni. Az is elképzelhető, hogy a véltnél is előrébb járnak a fejlesztésekben.