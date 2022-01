Ellopta Einstein agyát egy orvos

Mellkasi fájdalmaktól szenvedve kereste fel Albert Einstein a Princeton Kórházat 1955. április 17-én. A vizsgálat során kiderült, hogy egy szétrepedt hasi aorta miatt belső vérzéssel küzd a tudós, ám ő elutasította a műtétet, amely megmenthette volna az életét, ezért másnap hajnalban meg is halt - írta meg a Telex. A történet azonban ezt követően több furcsa fordulatot is vett.

Az emberi agy arányosan akár tízszer több energiát is felemészt, mint a test többi része. Átlagosan a bevitt üzemanyag 20 százalékát fogyasztja el még a pihenés idején is. Végre kiderült, mi ennek az oka.

Egy agy bizarr utazása

Einstein a végrendelete szerint azt akarta, hogy a halála esetén hamvasszák el, és a hamvait titokban szórják szét. A tudóst Thomas Harvey, a Princeton Kórház patológusa boncolta, aki élete végéig állította, hogy volt is erre engedélye, írásos bizonyítékot azonban nem találtak ezzel kapcsolatban. Az orvos a boncolás során megállapította, hogy a halált szívelégtelenség okozta, majd - ki tudja, miért - eltávolította Einstein agyát és szemgolyóit. A szemgolyókat Henry Adams, Einstein szemésze kapta meg, és állítólag a mai napig egy New York-i széfben vannak. Az agynak azonban ennél is kacifántosabban és bizarrabbul alakult a sorsa.

Az eredeti cél állítólag a tudós agyának tanulmányozása lett volna.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

A patológus megmérte a tudós agyát, majd egy formaldehiddel töltött üvegbe tette, elméletileg azért, hogy tanulmányozni tudja a kor egyik legnagyobb zsenijének agyát. Csakhogy Harvey-nak sem joga, sem képzettsége nem volt ehhez, ezért nyomozást indítottak ellene. Az orvos emiatt megkereste a néhai professzor fiát, Hans Albert Einsteint, aki engedélyezte, hogy a patológusnál maradjon a szerv, feltéve, ha tanulmányozza azt, majd szaklapokban megjelenteti a tudományos eredményeket. Ezt követően évtizedekig Harvey birtokában volt az agy - vagy legalábbis bizonyos részei -, tudományos munkát azonban sosem adott ki a szervvel kapcsolatban.

A patológus felszeletelte az agyat, és adott belőle néhány darabot Harry Zimmermannak - aki Harvey mentora és Einstein egykori orvosa volt -, illetve mások is kaptak belőle, ha kértek. Egyszer például meglátogatta Harvey-t egy japán professzor, hogy megkérdezze, kaphatna-e kutatási célra egy darabkát. Erre az orvos egy kenyérvágó deszkán leszelt egy darabkát konyhakéssel, gyógyszeres fiolába tette, majd formaldehidet öntött rá, és átadta ledöbbent kollégájának.

Ma kiállításon látható néhány darab

Thomas Harvey orvosi engedélyét végül 1988-ban bevonták, mert megbukott egy vizsgán. Einstein agyának darabkái viszont csak az orvos halálát követően, 2007-ben kerültek vissza a Princeton Kórházba, és a legtöbb kutató is visszaküldte az általuk birtokolt szeleteket. A philadelphiai Mütter Museumban napjainkban is megtekinthető Einstein agyának néhány darabja az állandó kiállítás részeként.