A vizelési inger így küzdhető le

Szinte mindenki átélte már azt a kellemetlen pillanatot, amikor nagyon ki kellett volna mennie a mosdóba, csak éppen nem volt rá lehetősége. Szerencsére léteznek trükkök, amiket bevethetünk, ha legközelebb ilyen helyzetbe kerülünk.

Bajt jelez a gyakori éjszakai vizelési inger? Ha éjjelente gyakran ébredünk fel arra, hogy ki kell mennünk a mosdóba, akkor érdemes lehet beszámolni erről az orvosunknak. A jelenség többek között az alábbi okokból fordulhat elő!

Segít, ha lefekszünk

Ha a beleinkben túl sok gáz szaporodik fel, az nyomást gyakorolhat a húgyhólyagunkra. Ilyenkor bizonyos esetekben segíthet, ha félrevonulunk és szellentünk, mert így tovább leszünk képesek visszatartani a vizeletünket. Az sem mindegy, hogy milyen a testtartásunk. Ne görnyedjünk, hanem üljünk egyenesen, mert ilyenkor kisebb nyomás nehezedik a hólyagunkra, ez pedig csökkentheti a vizelési ingert.

Néhány trükk segíthet, ha nem találunk mosdót. Fotó: Getty Images

Ha fázunk, a testünk reagál a hidegre, aminek az egyik következménye, hogy több vizelet termelődik. Ilyenkor csökkenthetjük a vizelési ingert, ha betakarózunk, vagy feljebb tekerjük a fűtést, vagy bármilyen más módon felmelegítjük magunkat. Egy tanulmány szerint a húgyhólyagunkra nehezedő nyomás azonnal jelentős mértékben csökken, ha lefekszünk. Állás közben ugyanis a hasizmainkat arra használjuk, hogy a törzsünket tartsuk vele.

Tereljük el a gondolatainkat

Ha mindenképpen állva kell maradnunk, akkor tegyük keresztbe a lábunkat, mert ez segít enyhén összenyomni a húgyvezetéket. Ha ülve tesszük keresztbe a lábunkat, akkor viszont éppen ellenkező hatást érhetünk el, szóval ezzel inkább ne próbálkozzunk. Vigyázzunk a nevetéssel is, hiszen az szintén extra nyomást helyez a hólyagunkra. Segíthet az is, ha valamivel megpróbáljuk elterelni a gondolatainkat. Olvassunk el egy érdekes cikket, nézzünk meg egy rövid videót, ami leköt, és egy kis idő múlva enyhülni fog a vizelési ingerünk.

Kipróbálhatjuk azt is, hogy néhányszor összeszorítjuk és kiengedjük a fenékizmainkat, mert ez segít a hólyagban tartani a vizeletet. Ez a módszer ülve és állva is egyaránt működik. Emellett érdemes kerülni a vizet, a medencét, tavat, és a kádat is - utóbbit különösen, mert a meleg vízből kiszállva a hőmérsékletcsökkenés azonnal felerősítheti a vizelési ingert. A medencefenék izomzatát erősítő rendszeres intimtorna szintén sokat segíthet abban, hogy vissza tudjuk tartani a vizeletünket - de csak akkor tegyük, amikor tényleg nincs más lehetőségünk, mert egyébként egyáltalán nem egészséges.