Az öregedés természetes, biológiai folyamat, mely meglátszik a bőrünkön is; egyrészt a génjeink, másrészt az életmódunk és a külső, környezeti tényezők befolyásolják, hogy mikor és hol jelennek meg az első ráncok az arcunkon.

Tudta-e? Szakemberek szerint az öregedést megelőző, lassító kezeléseket már jóval azelőtt érdemes elkezdeni, hogy az első ráncok megjelennek.



Bár a bőrrák minden korosztályt veszélyeztet, a betegség gyakrabban jelentkezik az idősebbeknél. Éppen ezért, rendszeresen vizsgáljuk-vizsgáltassuk meg a bőrünket!

Az érett bőrnél sokszor nemcsak a ráncokkal kell felvenni a harcot: gyakran korábban nem tapasztalt bőrproblémák is jelentkezhetnek, ezért az ápolásnál mindegyikre érdemes odafigyelni. Előfordulhat, hogy a pórusok jobban látszódnak, gyakrabban alakulnak ki mitesszerek; a száraz területek nagyon szárazzá válnak, míg a zsírosodásra hajlamos arcrészek még több faggyút termelnek. Érdemes olyan termékeket választani, amelyek képesek egyszerre kezelni ezeket a bőrproblémákat.

Tisztítás, ápolás és védelem

Az érettebb bőr gyakran száraz is, ez pedig még láthatóbbá, feltűnőbbé teszi a ráncokat, hiszen nincs ami "kitöltse" és feszessé tegye a bőrt. Arctisztítóból a krémes, erősen hidratáló hatású, akár víz nélkül is használható termékeket válasszuk. A szárazság mellett sokan tapasztalják azt is, hogy egyre érzékenyebbé válik az arcbőrük, éppen ezért olyan hidratáló krémet érdemes használni, melyet érzékenyebb bőrre fejlesztettek ki.

Az érettebb bőr gyakran száraz is, ez pedig még láthatóbbá, feltűnőbbé teszi a ráncokat. Fotó: Getty IMages

A szem és a száj körüli, vékony bőrréteg az idő múlásával még jobban elvékonyodhat, a mimika és a beszéd következményeként itt alakulhatnak ki az első ráncok is. Érdemes ezekre az érzékeny területekre külön krémet használni.

Ne feledkezzünk el a fényvédelemről sem! A napsugárzás ugyanis erősen öregíti a bőrt, felgyorsíthatja a májfoltok kialakulását és a bőrrákért is felelős. Negyvenéves kor felett a bőr már nem tud olyan gyorsan regenerálódni, így a napsütés is komolyabb hatással van rá.

Milyen hatóanyagokat keressünk?

Sok olyan különleges (időnként már-már bizarr) anyag van, melynek öregedésgátló, rácmegelőző vagy erőteljes ránctalanító hatást tulajdonítanak. Ezek egy része azonban jóval többet ígér, mint amennyit teljesíteni tud. Bármennyire is meggyőzőek a reklámok, ne higgyük azt, hogy egy-egy krém néhány hét alatt tökéletes feszességgel és fiatalsággal ajándékozza meg az arcunkat. Természetesen, az eredmények nagyon is látványosak lehetnek, ám ehhez megfelelő hatóanyagokat kell összeválogatni.

Házi kencék, profi kozmetikumok - melyik a jobb?

A hialuronsav fontos szerepet játszik a bőr tömörségének, teltségének a megőrzésében, nagyon jó nedvesség-megkötő. A hialuronsav tartalmú krémek szinte azonnal feltöltik a ráncokat, a bőr simábbnak, feszesebbnek tűnik a használatuk után. A vitaminoknak szintén fontos szerepe van a finomabb ráncok csökkentésében. A C-és az E-vitamin erős antioxidánsok is, melyek védik, feszesítik a bőrt. A K-vitamint főleg szemránckrémeknél alkalmazzák, mert hatékony a sötét karikák, táskák csökkentésében. Az alfa- és béta-hidroxisavak bőrmegújító, tisztító és feszesítő hatásúak, segítenek megelőzni a mitesszerek kialakulását.