Lenmag: jótékonyan hat szinte minden szervünkre

A lenmagot már az i.e. 2. évezredben is termelték és használták gyógyító szerként, illetve olajat is préseltek belőle. A lenmagnak két fő típusa van, a sötétbarna és az aranyszínű, ezek összetételükben majdnem teljesen megegyeznek. A lenmag nyálkaanyagot, többféle olajat (linol-, linolénsav, olajsav gliceridjeit), fehérjét, cianogén glikozid keveréket tartalmazza.

A lenmag hatóanyagai

Vitaminokban (A, B, C, D és E) gazdag, és ásványianyag-tartalma is jelentős: kálium, foszfor, magnézium, kalcium, kén, vas, cink, nátrium, klór mangán, szilikon, réz, fluor, alumínium, nikkel, kobalt, jód, alybdenum és króm is van benne. 100 gramm lenmag kalóriatartalma 450, 28 gramm rostot, 41 gramm zsírt és 20 gramm fehérjét tartalmaz.

A lenmag bőségesen tartalmaz természetes olajokat, ráadásul olyan omega-3 zsírsavakat , melyekről számos kutatás bizonyította, hogy az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, és jótékony hatással van a szívünk, az agyunk, a bőrünk állapotára.

A lenmag szív- és emésztési betegségekre is jó. Fotó: iStock

A lenmag gyógyhatása

A népi gyógyászat különböző formákban tetőtől talpig szinte minden szervünkre jó hatásúnak tartja az agyműködés serkentésétől kezdve a légutak gyulladásos betegségeinek, köztük a hörghurutnak az enyhítésén át az emésztőrendszer számos problémája mellett a legkülönbözőbb bőrpanaszokig, ízületi megbetegedésekig.

Ajánlják természetes gyulladásgátlónak is, például külsőleg ekcéma , bőrgyulladások, kelések, furunkulusok kezelésére, de belsőleg is, a legkülönbözőbb légző- és emésztőszervi megbetegedések esetén is a nyálkahártyák regenerálására.

Az egyik legjobb szer bélbetegségek ellen, elsősorban a székrekedés ellenszereként alkalmazható. A lenmagból készült tea a menstruációs görcsöket is enyhíti és a prosztatabajok ellen is javasolt.

A lenmag fogyasztása

Fogyasztható teaként: két evőkanálnyi összezúzott lenmagot áztassunk egy bögre vízbe, ahol egy félóra alatt megduzzad. Leszűrve, melegítve kortyoljuk el. Egészben is fogyasztható, ilyenkor arra kell vigyázni, hogy bőséges - legalább tízszeres mennyiségű - folyadékkal nyeljük le. Borogatáshoz néhány evőkanálnyi lenmagot összetörve tesznek gézanyagból készített zacskókba, és ezt leforrázva, már nem forrón helyezik a gyulladt bőrfelületre.

A lenmag hasznos tápanyagainak egy része nem tud hasznosulni a szervezetben, mert a maghéj felületén található nyálkaanyag nem emészthető. Ezért fogyasztás előtt kicsit törjük össze a magokat.

A lenmag igen egészséges, ezért érdemes rendszeresen fogyasztani. Egészben tárolva sokáig eltartható, de őrölt formája nagyon hamar megavasodik, ezért tartsuk hűtőszekrényben. Darált formában belekeverhetjük kefirbe, joghurtba, müzlibe; ízesíthetünk vele salátát, belesüthetjük kenyérbe, süteménybe.

Jó tudni azt is, hogy a gyógyszerek felszívódását befolyásolhatja a lenmag, ezért a fogyasztása és a gyógyszerbevétel között érdemes néhány órát várni.