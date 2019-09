Ilyen az agyunk pornónézés közben

, még abban az esetben is, ha hamisak vagy mesterségesen hozták létre őket. A stimulánsra adott válasz ösztönös , és a normál stimuláns is kiválthatja, ám a szuperstimuláns annyira felnagyított, eltúlzott, túlhangsúlyozott, hogy erőteljesen befolyásolja a viselkedést és még az ösztönöket is képes elnyomni . Például egy madár számára vonzóbb lehet egy nagyobb és színesebb műanyag tojás, mint a sajátja, egy pillangó pedig szívesebben udvarol egy színesre festett fából készült társának.