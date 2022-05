5 ok, ami miatt negyvenesként még jobb a szex

Az alábbiakban azt olvashatja, hogy miért is lehet tényleg jobb a szex negyvenes éveinkben.

1. Sokkal jobban elfogadjuk saját testünket

Megéltük a terhességet és a gyermekszülés fájdalmat is, felneveltük gyermekeinket - látjuk, hogy testünk mekkora terhelést képes elviselni és ezért sokkal jobban tudjuk értékelni testünket, annak határait és annak előnyeit is. Mindez a hálószobában halmozottan is igaz: egy 2010-es, kétezer nővel folytatott közvélemény-kutatásból például az derült ki, hogy a negyvenes éveikben lévő nők sokkal kevésbé tudatosak testükkel kapcsolatban az ágyban és sokkal jobban el tudnak lazulni, mint a fiatal nők.

Tudják azt, hogy a szex nem feltétlenül végződik orgazmussal, azt is elképzelhetőnek tartják, hogy vibrátort használjanak, jobban tudják, hogy mikor és mire van szükségük. Mindennek következtében pedig sokkal kielégítőbb pillanatokat élnek meg: az élet jó és rossz dolgait egyaránt megtapasztalva perspektívájuk lesz mindenre.

2. Lenyugodott az életünk

A legtöbb nő harmincas éveit terhesen vagy kisgyermekek felnevelésével tölti, ez pedig rengeteg stresszel jár. Anyaként töltenek el egy évtizedet, ezért az intimitás kifejezetten hiányzik is életükből - ez pedig teljesen érthető, hiszen nincs is nagyobb libidógyilkos mint egy (vagy több) síró gyermek pár méterre tőlünk.

Akkor viszont már visszatérhetünk az élet és kikapcsolódás más területeihez is, amikor már gyermekeink nem alszanak velünk egy ágyban és nem is kell hozzájuk felkelni minden hajnalban. Ráadásul: a fogamzásgátló tabletták rontják a libidót, az idősebb nők pedig gyakran a fogamzásgátlás más módszereihez nyúlnak, például a spirálhoz vagy más méhen belülifogamzásgátlóeszközhöz.

3. Hormonváltozások

Ezen időszakban ösztrogénszintünk is csökken, ennek pedig hatalmas előnye van: a menopauza előtti időszakba kerülve testünk tesztoszteron-szintje változatlan marad, ösztrogénszintünk viszont csökken. Ennek hatására vérünkben sokkal nagyobb lesz a tesztoszteron-ösztrogén arány. A tesztoszteron miatt nagyobb lesz libidónk és partnerünket is sokkal jobban fogjuk kívánni.

4. Akár még szinglik is lehetünk

A nők 45-54-es korosztályának csak 62 százaléka házas, állítja az amerikai népszámlálási hivatal adatbankja. 3 százalékuk özvegy, 19 százalék elvált és 4 százalékuk nem él egy lakásban házastársával. Ez azonban nem azt jelenti, hogy egyedül is maradnának, hiszen az online randizás és az új appok miatt - gondoljunk csak a Tinderre - rengeteget segíthet abban, hogy új emberekkel találkozhassunk. A szingliség pedig együtt jár a szexuális szabadsággal: ha már kikerültünk egy monogám kapcsolatból, nyugodtan elkezdhetünk kísérletezni sok mindennel, amire eddig nem volt módunk!

5. Evolúciós szempontból erre vagyunk gyártva

Ketyegő biológiai óránk is fokozhatja libidónkat, állítja a University of Texas 2010-es kutatása. Eredményeik szerint korántsem a fiatalabb nők azok, akiknek gyakori és intenzív szexuális fantáziáik vannak, aktívabb a szexuális életük és sokkal nyitottabbak az egyszeri alkalmakra, hanem pont fordítva.

Egy elmélet szerint ez azért lehet így, mert evolúciós fejlődésünk során az anyák gyakran vesztették el gyermekeiket és rá voltak kényszerítve arra, hogy annyi gyermeket szüljenek, amennyit csak fizikailag lehetséges. Azok a nők, akik szexuálisan aktívabbak maradnak, sokkal nagyobb eséllyel tudnak gyermekeket szülni, állítják a kutatók.