Orvosmeteorológia: közel a havazás

A hosszan elnyúló indián nyár után ma sűrű ködre ébredhettek az ország több részén is. Nappal azért javulnak majd a látási viszonyok, és az ország nagyobb részén többórás napsütés várható. Így akár szabadtéri megemlékezésre mennénk a nemzeti ünnep alkalmából, akár kirándulnánk egyet, szerencsénk lehet az időjárással.

Fotó: Getty Images

Ugyanakkor főként a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében maradhatnak erősen felhős tájak, nyugaton kisebb eső is előfordulhat – írja a kiderul.hu. Délutántól nyugat felől már nagyobb területen megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet. Az Észak-Alföldön, a Zemplén környékén, illetve a Nyugat-Dunántúlon megélénkül az északi, északkeleti szél. A hőmérséklet délután 15 és 21, késő este 6, 12 fok között alakul.

Bár az október eddig rekordmeleg volt, jövő héten lehűlésre, erős szélre, csapadékra számíthatunk, akár havazás is előfordulhat. Hiába most még az őszhöz képest viszonylag magas hőmérséklet, az orvosmeteorológiában jelenleg is gyenge hidegfronti hatással számolnak. Ennek leggyakoribb tünete a fejfájás, esetleg migrén – jobb, ha az arra érzékenyek pihenősre tervezik a napot.