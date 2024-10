Aki most köhög, nagyrészt Covidos

Bár a tünetek enyhébbek, a fertőzések száma még emelkedőben van, és idén ősszel is nagyon sokan kapnak el légúti betegségeket – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának vezetője az InfoRádióban. Dánielisz Ágnes hozzátette:

a szennyvízadatok alapján a koronavírus kórokozója, a SARS-CoV-2 vírus felelős a felső légúti betegségek többségéért Magyarországon.

Enyhe tüneteket okoz most a Covid fertőzés. Fotó: Getty Images

A tünetek változatlanok

A jelenleg terjedő Covid-variáns a legtöbb embernél hasonló tüneteket okoz, mint más légúti fertőzések. És bár nem kizárt, hogy egyre több lesz a megbetegedés, ezzel együtt súlyos tünetek nem várhatók – ismertette a műsorban a szakértő.

Kiderült, honnan származnak a világjárványt okozó vírusok. Mutatjuk

Fontos fejlemény az érintettek számára, hogy megkezdődött az influenza elleni oltóanyagok kiszállítása, és október végére várhatóan minden háziorvosi praxisban ingyenesen elérhető lesz a kockázati csoportokba tartozóknak. Az újabb Covid elleni oltóanyagok beszerzése pedig még folyamatban van. Ami viszont biztos, hogy a piacon most már kizárólag a jelenleg terjedő variánsok elleni oltóanyag érhető el, és ezt szerzi be Magyarország is – magyarázta a járványügyi főosztályvezető. Ez azt jelenti, hogy az év végén a legmodernebb Covid elleni vakcina érkezik Magyarországra.