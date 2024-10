Az erdőirtás miatt terjed a malária Brazíliában

Amerikai és brazil kutatók 2003. és 2022. közötti adatokat elemeztek a tanulmány elkészítéséhez. Megállapították, hogy a havi erdőirtási arány egy százalékos növekedése egy hónappal később a maláriás esetek számának átlagosan 6,3 százalékos emelkedéséhez vezet.

Az erdőirtás hatása a malária terjedésének kockázatára államonként eltérő. Az összesített eredmények alapján azonban egyértelmű a kapcsolat az erdőirtás és a maláriás megbetegedések száma között - hangsúlyozták a kutatók a Proceedings of the US National Academy of Sciences (PNAS) folyóiratban közölt tanulmányban. A kutatók magyarázata szerint a Brazíliában maláriát terjesztő szúnyogfaj számára az erdőirtás kedvezőbb szaporodási helyeket teremt, mivel a tiszta, részben napsütötte folyóvizeket kedvelik, amelyekben élnek vízinövények, de szerves anyagoktól csaknem mentesek.

Nem csak a természetnek ártunk az erdőirtással, de saját magunknak is. Fotó: Getty Images

A sűrű erdőségekben, ahová nehezen tör be a napfény, ritkák az ilyen körülmények, de a fakitermelés következtében a szúnyogok megfelelő élőhelyet találnak a tisztások szélén. Ráadásul azokon a területeken, ahol az erdő fáit kivágják, az emberek nagyobb valószínűséggel találkoznak a szúnyogokkal, ami szintén növeli a malária terjedésének kockázatát.

A malária a leggyakoribb fertőző betegségek közé tartozik. A szúnyogok által terjesztett paraziták okozzák a betegséget, amely magas lázzal, hidegrázással, fejfájással és izomfájdalmakkal jár. Kisgyermekek és legyengült immunrendszerű felnőttek számára halálos kimenetelű is lehet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 2022-ben 85 országban mintegy 249 millió ember betegedett meg maláriában, és közülük 608 ezer vesztette életét.