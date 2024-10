Meghalt a nő, aki a Dunába hajtott Szentendrénél

Nyugat felől megnövekszik, majd meg is vastagszik a fátyolfelhőzet. Csapadék nem várható. Az Észak-Alföldön és a Zemplén térségében estig élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Késő este 6, 13 fok között alakul a hőmérséklet. Hiába most még az őszhöz képest viszonylag magas hőmérséklet, az orvosmeteorológiában jelenleg is gyenge hidegfronti hatással számolnak.